El regulador europeo multa con 225 millones de euros a WhatsApp por el uso de los datos personales

La autoridad digital irlandesa anunció una multa de 225 millones de euros a WhatsApp tras una investigación solicitada por el comité europeo de protección de datos sobre los controvertidos cambios en su uso de esas informaciones personales Ireland on September 2, 2021 imposed a 225-million-euro fine on Facebook-owned messaging service WhatsApp for breaching EU data privacy laws after European regulators demanded the penalty be increased.

Damien Meyer AFP/Archivos