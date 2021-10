Lyft registra más de 4.000 agresiones sexuales entre 2017 y 2019

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La empresa publicó el informe el jueves con dos años de retraso. Entonces la empresa californiana había prometido transparencia después de que su competidor Uber publicara un informe sobre problemas de seguridad.

Lyft afirma que, a pesar de que la violencia sexual es estadísticamente rara, es un problema grave.

"Detrás de cada denuncia hay una persona real y una experiencia real", afirma en un comunicado Jennifer Brandenburger, directora de política de investigación y desarrollo de Lyft. "Nuestro objetivo es que cada viaje en Lyft sea lo más seguro posible".

La empresa dice además que es probable que el número real de agresiones sea superior, ya que "a veces pueden pasar meses o años para que una víctima se presente y denuncie lo sucedido, si es que llega a hacerlo."

En 2019, el año más reciente que abarca el informe, se registraron 1.807 denuncias de agresiones sexuales, un 44% más que en 2018.

Según Lyft, este aumento se debió en parte a un incremento en el número de viajes y clientes.

En el cuarto trimestre de 2019, la compañía contaba con 22,9 millones de usuarios activos, mientras que en el mismo periodo del año anterior tenía 18,6 millones.

El informe establece cinco categorías de agresión sexual: besos no consentidos en órganos no genitales, besos no consentidos en órganos genitales, tocamientos, intento de penetración y penetración.

Uber y Lyft se enfrentan a varias demandas en Estados Unidos por parte de víctimas de violencia sexual, que acusan a las dos plataformas de no tener suficientes herramientas en sus aplicaciones para protegerlas.

"Al hacer de la seguridad de los miembros de nuestra comunidad nuestra prioridad número uno, Lyft se toma en serio todos los incidentes reportados e investiga a fondo cada uno de ellos", dijo Brandenburger.

© 2021 AFP