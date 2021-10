Sony apuesta por el cine y la música y revisa al alza sus previsiones

El gigante japonés Sony revisó al alza sus previsiones para su ejercicio 2021/22 iniciado en abril, y espera mejores resultados de lo esperado en el cine, la música y las imágenes, aunque se mantiene prudente sobre los videojuegos.

Para este ejercicio 2021/22, Sony prevé un beneficio neto anual de 730.000 millones de yenes (Eur 5.500 millones, USD 6,380 millones), contra 700.000 millones de yenes en su previsión de agosto.

Ello equivaldría a un baja del 29% respecto al anterior ejercicio, pero en este caso el beneficio neto fue inflado por efectos fiscales positivos.

El grupo cuenta con la reapertura de los cines de todo el mundo tras la pausa forzada infligida al séptimo arte por la pandemia del covid-19.

Sony tiene cartas para atraer a los espectadores, con superproducciones como "Venom: Let There Be Carnage", que tuvo un buen comienzo en Estados Unidos en octubre.

"Mientras no saturen el mercado, la franquicia Spider-Man ofrece un potencial de crecimiento sostenido" para Sony, declaró a la AFP Mio Kato, analista de LightStream Research en Tokio.

Aprovechando su polivalencia, Sony se ha lanzado asimismo en la adaptación al cine de franquicias de videojuego con la película "Uncharted", prevista para febrero de 2022, una transposición a la pantalla de la serie de videojuegos vendida hasta ahora a más de 40 millones de ejemplares.

La empresa cuenta también con los ingresos de la plataforma estadounidense de streaming Crunchyroll, que adquirió este año.

Sony espera asimismo una mejora de sus ingresos procedentes del streaming musical, así como de sus juegos en teléfono móvil.

En cambio, es más prudente en su división de videojuegos, al no aumentar sus previsiones en este segmento, pues la demanda podría verse afectada por el fin de las drásticas restricciones debido al covid-19 en todo el mundo.

"La demanda vinculada a los modos de vida caseros fue muy fuerte el año pasado, lo que sostuvo nuestros resultados, pero tengo la impresión de que este efecto disminuye" declaró el jueves el director financiero de Sony, Hiroki Totoki, en un conferencia de prensa.

