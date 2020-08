‘Francia ha disfrazado de ambientalismo lo que en realidad es un interés proteccionista’

Después de Francia, los Países Bajos y Austria, Alemania se muestra reticente a ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y el bloque sudamericano. Para el profesor de Relaciones Internacionales José Antonio Sanahuja, París esconde una motivación proteccionista de su agricultura, mientras las políticas ambientalistas de Jair Bolsonaro son un verdadero obstáculo para que los electores europeos admitan el tratado.

Anuncios Lee mas

Hace un año, Bruselas anunció la firma de un tratado de libre comercio con el Mercosur para impulsar el ingreso de productos como la soja y la carne de Sudamérica. Pero la lista de países europeos que cuestionan ese tratado se alarga. Días atrás, fue la propia canciller alemana Angela Merkel, hasta ahora defensora del tratado, quien se mostró escéptica. Antes, había sido el turno del presidente francés Emmanuel Macron.

Los parlamentos de Austria y Países Bajos rechazaron el acuerdo, que suscita también la ira del resto del sector agroindustrial europeo, que teme una competencia desleal de los productos sudamericanos. Este viernes, una veintena de ONG, entre las que se encuentran Greenpeace, piden al presidente francés en una tribuna que entierre definitivamente el acuerdo UE-Mercosur, denunciando la “inacción” de París ante la “alarmante” deforestación de la Amazonía impulsada por el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro para liberar terreno para la ganadería y la soja.

“Más allá del rechazo que han tenido las organizaciones ambientalistas durante mucho tiempo, ahora hay un factor clave que es la Amazonía. El mismo año en que se firmó el acuerdo, apenas unos meses más tarde, la expansión de los fuegos en la Amazonía -en parte por la nefasta política ambiental de Bolsonaro- llevó a que el presidente Macron cuestionara el acuerdo”, recuerda a RFI el catedrático de la Universidad complutense de Madrid y profesor de Relaciones Internacionales José Antonio Sanahuja.

Para el académico, la preocupación por el medio ambiente oculta a veces otras cuestiones. “El gobierno francés ha disfrazado en muchas ocasiones de ambientalismo y de otras preocupaciones muy legítimas lo que en realidad es un interés proteccionista. Alemania ha sido un país muy favorable al acuerdo, pero ¿qué ocurre? La señora Merkel se reúne con [la joven activista sueca] Greta Thunberg y con una delegación de movimientos ambientalistas, le hacen una serie de peticiones y la canciller, sensible a estas demandas, dice que ante la política ambiental que Bolsonaro está desarrollando no hay condiciones para firmar el acuerdo”, recalca Sanahuja.

El acuerdo de libre comercio incluye una cláusula de medioambiente en el que Brasil se compromete a cumplir con sus objetivos de reforestar 12 millones de hectáreas de bosque de aquí a 2030, en el marco del Acuerdo de París. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario con el gobierno de Bolsonaro y las ONG ambientalistas consideran que el tratado Unión Europea Mercosur no incluye ninguna sanciones efectiva. ¿Esto supone enterrar definitivamente el acuerdo como piden las ONG?

“Yo me preguntaría si eso es un rechazo de plano al acuerdo. Creo que no. Mi impresión es que lo que Merkel está diciendo es algo bien distinto y más matizado: es decir, mientras Bolsonaro esté en el poder y siga aplicando esa política ambiental, el acuerdo no es posible. Mi impresión es que todo esto demuestra que la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur no va a ser posible mientras permanezca en la presidencia de Brasil Bolsonaro con sus políticas ambientales. Es incompatible. El electorado europeo, y con razón, no admitirá el acuerdo mientras Brasil actúe de esa manera ”, concluye el catedrático José Antonio Sanahuja.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo