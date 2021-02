Mark Zuckerberg, el jefe que desafía a Australia

Facebook decidió este jueves bloquear todas las publicaciones de los medios de comunicación en Australia. Y la medida afectó incluso a páginas oficiales del gobierno. La red social está en conflicto con el gobierno de Canberra que quiere una ley para que las plataformas digitales paguen por los artículos de prensa que publican. Es un apoyo a la prensa en crisis mientras gigantes digitales como Google y Facebook captan miles de millones de ingresos por publicidad. Con 35 años, su fundador Mark Zuckerberg, octava fortuna del mundo, ha decidido entablar un pulso.

Por Jeanne Richard

La decisión de Facebook está causando una protesta en Australia, pero a la firma californiana no parece importarle mucho y avanza con sus amenazas. Y es que está decidida a proteger su modelo de negocio basado en los contenidos gratuitos y los ingresos por publicidad.

En realidad, al bloquear los artículos de prensa, Facebook y su emblemático jefe, Mark Zuckerberg, no corren ningún riesgo financiero importante. El contenido multimedia es sólo una pequeña parte de lo que se comparte en la red social. Por lo demás, Facebook sigue funcionando con normalidad.

"Sin diplomacia, sin tacto, sin advertencia"

También demuestra que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y el único señor a bordo con el 60% de los votos en el consejo de administración, puede utilizar cierta brutalidad para defender sus intereses. "Su principal lealtad es ante todo con su criatura, su empresa", recuerda Julien Le Bot, periodista y autor de un libro titulado "Dans la tête de Mark Zuckerberg" (En la cabeza de Mark Zuckerberg). "Sin diplomacia, sin tacto, sin avisar, llevó a cabo una sanción para mostrar su desacuerdo con lo que ocurre en Australia. También es una forma de dar el ejemplo al resto del mundo en las relaciones que las redes sociales pueden tener con los editores de periódicos", dijo.

La situación de lo que ocurra en Australia está bajo la lupa de todos los países del planeta. Están observando de cerca la evolución de la legislación antes de considerar la adopción de medidas similares. Desde su aparición hace unos 20 años, gigantes de la web como Google y Facebook han tenido muy poca regulación y hoy Facebook se ha convertido en un gigante omnipresente. Incluso los gobiernos dependen de ella.

"Una situación de omnipotencia"

Por ejemplo, el propio bloqueo de la empresa afecta a los servicios de seguridad australianos. Al igual que otros medios de comunicación, también se han bloqueado algunas páginas oficiales del gobierno para advertir a la población sobre incendios forestales, ciclones o para informar sobre la pandemia de coronavirus. Julien Le Bot cree que Mark Zuckerberg sabe que es poderoso. Lo suficientemente poderoso como para desafiar a un Estado. "Es alguien que no se apresura a negociar y, dada la potencia de fuego de su empresa, se permite hacer cosas que otros líderes empresariales no se habrían permitido. Tenemos una situación de plataforma todopoderosa porque durante años la hemos dejado pasar y se ha convertido en uno de los ladrillos del funcionamiento de nuestro mundo. Y está dirigida por alguien que, de alguna manera, está convencido de que lo que hace y la forma de hacer negocios para Facebook es lo mejor para el mundo y cuando Mark Zuckerberg no está de acuerdo, lo hace saber. »

Ola de desconfianza

Sin embargo, esta decisión enfureció al gobierno y al público y su imagen se ha deteriorado con el paso de los años. La venta de datos personales de los usuarios, las noticias falsas que abundan en la red social, sus negocios exentos de impuestos... La falta de moralidad en la forma de dirigir su grupo ha generado una ola de desconfianza. Prueba de ello es la reaparición de hashtags como #DeleteFacebook o #BoycottZuckerberg. Sin embargo, hace diez años, Mark Zuckerberg fue puesto como ejemplo e incluso considerado como posible aspirante a la presidencia estadounidense.

Pero tampoco esto importa, porque Facebook también es Instagram o WhatsApp.... El grupo sigue en una posición fuerte. Y Mark Zuckerberg sigue siendo un hombre de negocios seguro. En 2017, ante los estudiantes de Harvard, declaró: "Hagamos grandes cosas, no solo para progresar, sino para tener sentido". Hoy, para defender su visión, libra una guerra con los que quieren regular a los gigantes digitales.

La batalla no ha hecho más que empezar.

