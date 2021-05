Amazon se come la parte del león del cine

Leo, la mascota oficial de MGM, junto al actor Sylvester Stallone (right) y el CEO de la empresa, Gary Barber en una gala en Hollywood en 2014

Se trata de la primera compra de un estudio histórico por parte de un gigante de Internet. Amazon adquirirá el mítico estudio Metro Goldwyn Mayer y sus más de 4000 clásicos del cine. Es un nuevo prestigioso trofeo de caza que le permitirá acortar distancias con el líder de las películas de streaming, Netflix.

Anunciada el miércoles, el coste de la transacción ascendería a casi 8.450 millones de dólares y supondría la adquisición de más de 4.000 películas legendarias, entre ellas "James Bond", "Rocky" o incluso series de éxito como "El cuento de la criada" y "Fargo". Para la compañía de Jeff Bezos es una manera de recortar la distancia de su plataforma de videos Prime con Neflix, líder en la difusión de ficciones en streaming.

La competencia ha acelerado los movimientos de fusiones o adquisiciones en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento. Doscientos cuarenta mil millones de dólares es el valor de las fusiones entre grupos del sector que estamos viendo este año. Un nivel nunca visto en dos décadas. Además de la adquisición de Amazon, hace unos días Warner Media, la filial del gigante estadounidense de las telecomunicaciones AT&T, se fusionó con Discovery, el líder mundial de los canales temáticos, en una operación de 43.000 millones de dólares. A principios de este mes, Verizon se desprendió de dos antiguos pioneros de Internet, AOL y Yahoo.

MGM estaba buscando un comprador

Tendemos a justificar muchas cosas con Covid. Esto sigue siendo así. Es cierto que la pandemia alejó al público de lugares como los cines, debilitando a los estudios. Y, en todo caso, ha fortalecido a grupos digitales como Amazon, que vio aumentar sus ingresos en 100.000 millones de dólares el año pasado, gracias a la contención. También ha dado tiempo a Amazon a afinar sus armas y su estrategia para embarcarse en grandes compras para reforzar significativamente sus contenidos. Los derechos de transmisión del campeonato de fútbol americano, los derechos de El Señor de los Anillos y ahora un catálogo legendario, el de un estudio casi centenario y multipremiado.

El reto: alcanzar al coloso Netflix

Amazon se une a las filas de los gigantes del vídeo online. A Netflix, líder con sus 208 millones de suscriptores, le sigue Disney, que tiene la mitad de esa cifra. Hasta ahora, Amazon no ha brillado con una oferta pletórica. Pero ha entendido que debe ser más grande. Y Amazon tiene un punto fuerte que los demás no tienen: muchos datos de los usuarios, susceptibles de ofrecer servicios a la carta, no sólo de vídeo. Para llevarle de una película a la plataforma de compra de productos en línea, más rápido y más a menudo.

Tras adquirir el Washington Post, la compra de MGM es otro trofeo de caza de prestigio para una empresa dedicada básicamente a la venta por correspondencia y, cuyo objetivo principal según Bezos, es "venderte más medias".

En base a un informe de Aabla Jounaïdi de RFI

