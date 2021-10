La lucha contra la sobrepesca ¿Una misión imposible para la OMC?

La lucha contra la sobrepesca vuelve a figurar en el orden del día de la Organización Mundial del Comercio con la apertura este lunes de una nueva sesión de negociación en Ginebra. ¿Es posible un acuerdo antes de fin de año?

Anuncios Lee mas

Por Dominique Baillard

Han pasado veinte años desde que se iniciaron los debates, y veinte años desde que las delegaciones no quisieron ceder nada, aunque el problema se agrava cada año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un tercio de las poblaciones de peces están amenazadas por los excesos de la pesca industrial, tres veces más que en la década de 1970.

Después de la lucha contra Covid, la sobrepesca es una prioridad para Ngozi Okonjo-Iweala. La directora de la OMC, que lleva un año en el cargo, debe llegar a un acuerdo a toda costa para restaurar la imagen de una institución que se ha vuelto casi impotente, pero también para aplicar lo que se ha convertido en un objetivo de desarrollo sostenible fijado por las Naciones Unidas. Las delegaciones negociarán hasta finales de mes, con la esperanza de tener un texto ratificado en noviembre a nivel ministerial.

Sin el apoyo de fondos públicos, más de la mitad de la flota mundial no sería rentable y, por tanto, estaría condenada a desaparecer o a reconvertirse en una actividad más virtuosa. La supresión de las subvenciones es el arma fatal para acabar con la carnicería de los océanos. Es la mejor manera de proteger las poblaciones de peces y permitir que se reproduzcan, lo que a la larga llevaría a un aumento de las capturas dentro de un marco regulado.

Los Estados gastan enormes cantidades de dinero para apoyar a esta industria. Alrededor de 30.000 millones de euros, según la OCDE. Dos tercios de esta cantidad son perjudiciales para el recurso, ya que se utilizan para construir barcos cada vez más grandes o para hacer más eficiente la actividad con subvenciones al combustible.

¿Qué países son responsables de esta explotación excesiva?

Japón, Corea del Sur, los europeos, Estados Unidos y, sobre todo, China. Este último se ha convertido en el primer productor y exportador de pescado. Además es el país que más subvenciona: el 20% del total de las ayudas las distribuye la administración china. Pekín tiene ahora la mayor flota del mundo y apoya esta actividad intensamente con las rutas de la seda.

Todos estos países utilizan la pesca industrial para surcar los mares más lejanos y vaciar los fondos marinos. La pesca artesanal también se beneficia de subvenciones que son perjudiciales, pero las poblaciones de peces es principalmente víctima de los excesos de los mayores pescadores. Un texto que se debate en la OMC enfrenta a los países más ricos con los países en desarrollo, preocupados por preservar una actividad a veces vital para sus poblaciones.

Todavía hay demasiados obstáculos, ya que cada país intenta reescribir el texto en su beneficio. Además no está claro si el fin de las subvenciones afectará a toda la flota, incluidos, por ejemplo, los cargueros frigoríficos, o sólo a los buques directamente implicados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. India acaba de complicar el debate con una nueva propuesta sobre el principio de "quien contamina paga". Nueva Delhi quiere que sólo se cubran los países con una flota en alta mar. El grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico lucha por seguir como hasta ahora por debajo de un umbral de capturas de alrededor del 2,5%. Y Estados Unidos sugiere ahora que se incluya el trabajo forzoso en el texto. Con todas estas diferencias, es difícil creer que pueda surgir un acuerdo antes de fin de año.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo