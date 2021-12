Cómo Ómicron está perturbando las cadenas de suministro

La llegada de Ómicron, la nueva variante del coronavirus, está perturbando las cadenas de producción en todo el mundo. Los países están tratando de encontrar soluciones a la escasez. Sin embargo, hay que temer nuevos problemas de suministro, según Jean-Paul Pollin, profesor de la Universidad de Orleans y miembro del Círculo de los Economistas.

Por Agnieszka Kumor

RFI: Entre los posibles ejemplos, podemos citar al gigante de los videojuegos Nintendo que prevé retrasos en el suministro de su consola Switch más allá de principios de 2022. La causa es la escasez mundial de semiconductores y las interrupciones en las cadenas de suministro. Para evitar esta escasez en el futuro, Taiwán y Japón están estudiando la posibilidad de cooperar a nivel mundial en materia de semiconductores. Está claro que los distintos países intentan remediar el problema del suministro. ¿Con qué resultado?

Jean-Paul Pollin: Es cierto que los distintos países han tenido estrategias bastante diferentes ante el resurgimiento de la pandemia. Y esto ha tenido un impacto directo en las cadenas de suministro. China tiene una estrategia de "cero Covid": están cerrando fábricas, confinando todo lo posible. Por supuesto, esto está poniendo en dificultades a varias empresas. La fabricación de productos y su entrega en todo el mundo se retrasan.

Dicho esto, hemos jugado el juego del comercio internacional, el juego de la internacionalización de la producción. Pero esta globalización, porque de eso estamos hablando, se ha llevado a cabo de forma totalmente descoordinada, cuando la interdependencia cada vez mayor entre los países exigía precisamente una mayor coordinación. En cierto modo, nos hemos visto atrapados por la globalización al olvidarnos de las cuestiones de seguridad.

RFI: Las dificultades de las cadenas de suministro también preocupan a Francia. Con la llegada de Ómicron, se corre el riesgo de que se amplíen las limitaciones de la industria francesa, que depende en un 60% del abastecimiento de la zona euro, la más afectada por la pandemia. Varios sectores se ven afectados por estas perturbaciones, sobre todo la industria del automóvil, la electrónica, la metalurgia y la construcción. Para ayudarles, se ha abierto un plan de apoyo del Ministerio de Economía a todos los sectores. ¿Podría este choque del suministro pesar sobre el crecimiento francés?

Jean-Paul Pollin: Esta interdependencia entre los distintos países es especialmente llamativa en la zona euro. Por supuesto, hay una escasez mundial de semiconductores, pero el mismo problema afecta también a la madera utilizada en la construcción. Hay escasez de acero, que se utiliza tanto en la construcción como en la fabricación de muchos productos manufacturados. Alemania, en particular, es el principal proveedor de bienes de equipo de Francia.

Por lo tanto, es evidente que esta perturbación de la oferta puede pesar sobre el crecimiento del PIB francés y de los demás Estados miembros. Y esto, al menos durante el primer trimestre de 2022. Esto ya ocurrió en las olas anteriores. Los precios de producción volverán a subir. Es probable que se cierren ciertas líneas de producción. Obviamente, esto no es bueno para el crecimiento.

RFI: El Gobierno sigue apostar a un aumento del 4% del PIB en Francia en 2022. Tras un comienzo de año difícil, ¿podrá el crecimiento francés reanudarse?

Jean-Paul Pollin: Por el momento, sabemos poco sobre esta nueva variante del coronavirus. Sabemos que se propaga rápidamente, pero que posiblemente sea menos peligrosa que la variante anterior, Delta. Por lo tanto, es difícil en este momento hacer una declaración. Sin embargo, si las cosas sucedieran como en las olas anteriores, podemos ver que cada vez hubo una profunda depresión, pero que luego se remontó bastante rápido gracias a las medidas desplegadas por el Gobierno. Medidas de apoyo que consistían en mantener la demanda, por un lado, y en mantener la oferta en la medida de lo posible, por otro. Es decir, permitir que las empresas sobrevivan durante el periodo difícil para que, cuando llegue la recuperación, las herramientas de producción no estén demasiado dañadas.

Esto fue posible en 2020 y 2021. Este año, la recuperación ha sido mucho más fuerte de lo esperado. Sencillamente, no es posible seguir apoyando la producción y subvencionando a las empresas eternamente, cuando en realidad no hay producción y el trabajo no se hace. En Francia, tenemos un alto nivel de endeudamiento. No podemos seguir tirando de la cuerda indefinidamente.

