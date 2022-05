Oleg Tinkov, el oligarca ruso que desafía a Putin

Rusia

Desde el comienzo de la invasión de Ucrania, los oligarcas rusos han permanecido discretos o han mostrado su solidaridad con el Kremlin. Sin embargo, una voz se ha alzado, la de Oleg Tinkov, fundador del banco online Tinkoff, para denunciar "una guerra loca".

Por Agnieszka Kumor.

¿Quién es este oligarca que no teme criticar al Kremlin y cuya fortuna fue estimada en 2021 por Forbes en casi 5.000 millones de dólares?

"Ejército de mierda"

Oleg Tinkov, un hombre alto con ojos azules, no tiene la costumbre de andarse con rodeos. El 19 de abril, en su cuenta de Instagram, denunció un "ejército de mierda", refiriéndose al ejército ruso, consecuencia, según él, del nepotismo y el servilismo, antes de pedir a Occidente que ayude a poner fin a esta "masacre". Tinkov es uno de los pocos, aparte de Mijaíl Fridman y Oleg Deripaska, en haber lanzado un ataque a gran escala contra Vladimir Putin, aunque hace unos años tenía sentimientos ambivalentes hacia él.

Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, al ser confrontado por el periodista de Bloomberg Ryan Chilcote, Tinkov dijo: "Me encanta lo que Barack Obama y su administración están haciendo en cuanto a los asuntos internos del país: el PIB está creciendo, se está facilitando el crédito. Pero su política exterior es un desastre. En casa, es lo contrario. En cuanto a la política exterior, Putin lo está haciendo muy bien. Pero su política interior es desastrosa. Deberían intercambiarse y eso sería estupendo".

Cerveza con Putin

Tres años más tarde, en 2017, al ser confrontado por Jurij Doud, el presentador de un programa de entrevistas en YouTube, Tinkov llamó "populista" a Alexéi Navalny, el opositor número uno de Putin. Y cuando el periodista ruso insistió en un supuesto pacto entre el presidente ruso y los oligarcas, el multimillonario se molestó: "Es todo mentira. No he tenido un pacto con nadie. Nunca he puesto un pie en el Kremlin. Vi a Putin una vez en mi vida. Vino a uno de mis restaurantes en San Petersburgo. Nos tomamos una cerveza juntos. Eso fue en el año 2000, cuando fue elegido presidente. No nos hemos visto desde entonces", afirmó.

Lukas Aubin, investigador asociado del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), especialista en la geopolítica de Rusia y el deporte, matiza: "No hay ningún oligarca que te diga que está vinculado por un pacto con Putin. Simplemente hay que atenerse a los hechos. Y son muy pocos los que se han opuesto frontalmente al régimen ruso. Esto demuestra lo difícil que es hacerlo. En realidad, Oleg Tinkov, por sus numerosos viajes, por sus inversiones en el extranjero y en Rusia, está un poco entre dos mundos. Está influenciado por la política estadounidense y rusa".

Golpes y heridas

Oportunista o visionario, el futuro multimillonario aprendió a luchar muy pronto. Tinkov nació hace 54 años en Kuzbass, una cuenca minera del oeste de Siberia. Es una región dura donde se asentó la familia de su padre, pequeños terratenientes perseguidos tras la revolución bolchevique de 1917. Su padre era minero y su madre costurera. Fue de ella de quien Oleg sacó su gusto por el emprendimiento.

Tras dos años en el ejército, volvió a las minas. En un campamento de pioneros, durante un trabajo de verano, conoció a su primer amor. Este periodo de su vida estuvo marcado por la tragedia: su entonces prometida murió decapitada en un accidente de autobús. La barra de metal que mata a la chica deja a Oleg gravemente herido. Desde entonces, lleva una cicatriz en la barbilla. El ciclismo se convirtió en su pasión. Era la época soviética, una época de penurias. Ingenioso, Oleg hacía trueques en el bazar de su ciudad.

Después de tres años de universidad, abandona sus estudios en favor de los negocios. Se trataba de pequeños electrodomésticos que vendía en la vecina Polonia, un floreciente negocio que desarrolló con la que sería su esposa, Rina Bosman, de origen estonio, años más tarde. Desde una cadena de tiendas de electrónica hasta cervecerías, producción de discos y alimentos congelados, su imperio creció. Tinkov es un hombre multifacético, algunos lo comparan con Richard Branson, el empresario británico fundador del Virgin Group.

Como él, Tinkov piensa en grande. Y para subir de nivel, se formó en marketing en la Universidad de California en Berkeley antes de volver a Rusia. Allí, en 2006, fundó su banco online, Tinkoff Bank, uno de los más populares del país. ¿Cuál es su secreto? Golpea con fuerza y donde nadie espera que lo haga.

Un patrocinador rebelde

Incluso cuando se trata de deporte. Amante de las bicicletas, Tinkov no ha olvidado su época de ciclista. Patrocinador del equipo Saxo Bank-Tinkoff Bank, participa en el Tour de Francia. Bernard Duboux, ex periodista de Radio Suisse Romande, aún lo recuerda: "No tenía nada que ver con lo que habíamos conocido antes. Con la excepción, quizás, de Bernard Tapie en los años 80. Tinkov era un nuevo rico. Se presentaba como un sanador del ciclismo y de todos sus males. Era completamente excéntrico, extravagante. Se había asegurado los servicios de algunas de las estrellas del momento, Contador, Sagan y otros. Lo llamé el Rasputín del ciclismo, porque quería influir en todo el mundo. Era, por supuesto, un forastero, pero un forastero de lujo".

Desde el principio, el "Rasputín del ciclismo" amenazó con boicotear el Tour de Francia para exigir una mejor redistribución de los beneficios generados por la carrera. Gilles Simon, ex jefe de la sección de ciclismo del periódico L'Equipe, explica: "Los equipos no reciben dinero de los organizadores. En todos los demás lugares, los deportistas, los clubes de fútbol, los tenistas, etc., reciben dinero directamente de los organizadores. Pero este no es el caso del ciclismo. Hay algunas bonificaciones que se dan en función de los resultados. Pero no hay redistribución de la renta. Esto es lo que Tinkov quería conseguir. Su argumento no afectaba directamente a los deportistas. Exigía dinero para los propietarios de los equipos. Había tomado la delantera en una especie de revuelta. Amenazó con abandonar el Tour de Francia. No fue seguido y abandonó sus demandas". Y Bernard Duboux concluye: "No estuvo mucho tiempo allí. Este tipo de individuos generalmente promete mucho, pero no cumple".

Guardaespaldas

Los contratiempos del multimillonario con el fisco estadounidense le valieron una multa de 500 millones de dólares por evasión fiscal. Afectado por una leucemia, dejó su puesto de director general del Tinkoff Bank.

Mientras que sus acciones fueron compradas por otro oligarca ruso, Vladimir Potanin, cercano al gobierno, Oleg Tinkov se marchó para recibir tratamiento en Londres. Lo último que se sabe es que vivía en la Toscana, protegido por los servicios secretos italianos. Un castigo, dice, por criticar al Kremlin.

