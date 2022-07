Pobreza y hambre crecen en el mundo, alertan dos informes de la ONU

Dos informes elaborados por agencias de Naciones Unidas publicados esta semana detallan sobre los estragos de la pandemia y la guerra en Ucrania para millones de personas. “En solo dos años, 13 millones de personas han caído en el hambre” en América Latina y el Caribe.

El mundo se aleja cada vez más de la meta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos para el 2030. Así lo deja ver dos informes publicados por diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas esta semana sobre el hambre y la pobreza.

Los efectos globales de la guerra en Ucrania

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó hoy un informe en el que se revela la caída en la pobreza de 71 millones de personas de países en desarrollo.

Según explica el documento, el aumento del precio de los alimentos y de la energía a nivel mundial han provocado, en solo tres meses, una grave aceleración de la pobreza. Esto es algo que no se había visto ni siquiera con efectos pandemia del coronavirus.

"Este aumento de precios sin precedentes significa que, para muchas personas en todo el mundo, los alimentos que podían permitirse ayer, hoy ya no están al alcance", menciona en un comunicado Achim Steiner, administrador del PNUD.

El informe, que analiza 159 países, explica que una de las principales causas de la elevación del costo de vida ha sido el impacto de la guerra en Ucrania en el mercado mundial. En ese sentido, entre los países más afectados se encuentran países de los Balcanes, pero también la región del Mar Caspio y el África Subsahariana.

Otro punto importante en el informe hace mención sobre los subsidios a la energía, los cuales benefician de forma desproporcionada a la población: más de la mitad de los beneficios favorecen al 20% más rico mientras que las transferencias en efectivo son dirigidas al 40% más pobre.

El hambre impacta especialmente a América Latina

Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la salud (OMS) publicaron otro informe el miércoles para hacer cuenta del aumento del hambre en el mundo. El documento titulado “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022” revela que las consecuencias de la pandemia se han visto agravadas por otros conflictos y emergencias humanitarias.

La organización apunta que en el 2021 se registró 46 millones de personas más con hambre con respecto al 2020. Esto aleja al mundo del objetivo número 2 “Hambre Cero” y alerta del aumento de la inseguridad alimentaria en diversas regiones, sobretodo en América Latina y el Caribe.

Según los datos del informe “cuatro de cada diez” personas en América Latina y el Caribe viven con inseguridad alimentaria y puntualiza que “en solo dos años, 13 millones de personas han caído en el hambre”.

Otro de los ralos que revela el informe tiene que ver con la brecha de género. “En el 2021, el 31,9% de las mujeres del mundo padecían inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 27,6% de los hombres. Una de las causas del aumento de la brecha se encuentra en la pandemia del coronavirus y esta ha afectado tanto a la región latinoamericana como Asia.

¿Fin de la pobreza y hambre cero?

Fidele Podga, experto en Cooperación para el Desarrollo y responsable del departamento de Estudios de Manos Unidas, una organización española que lucha contra el hambre y la pobreza, comentó en una entrevista para RFI sobre los últimos datos de la ONU en cuanto al hambre y la pobreza:

“Son datos durísimos, son dramáticos personalmente me causan estupor, aun sabiendo que la pandemia, los conflictos y el cambio climático podían tener incidencia sobre las cifras del hambre, no nos esperábamos estas cifras”.

Asimismo, Podga calificó como “complicado” que se pueda revertir la situación con vistas al 2030, pero que guarda esperanza que se pueda revertir en largo plazo. “Si queremos revertir el tema del hambre no nos queda más remedio que afrontar el tema de los sistemas alimentarios que descansan sobre el agro negocio, no hay otra alternativa (…) Los otros factores no han hecho que añadir más personas, pero la causa fundamental del hambre sigue siendo los sistemas alimentarios que están controlados por el agro negocio.”

Según explica Podga, para alcanzar los objetivos planteados por la ONU a través de la Agenda 2030, en especial el ODS 1 (Fin de la pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero), se necesitan implementar políticas más que imponer plazos.

“Si queremos que el mundo tenga comida hace falta esa soberanía alimentaria en estados que supone invertir en los procesos que les permita cultivar y tener su alimento.”

