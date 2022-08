Geopolítica de los semiconductores o la guerra de los chips

Tecnología

El presidente estadounidense Joe Biden promulgó esta semana una ley para impulsar la producción de semiconductores en su territorio, una iniciativa por un monto global de 280.000 millones de dólares que también beneficiaría a Taiwán, y que busca reducir su dependencia frente a estos dispositivos claves de para la industria, considerados" insumos estratégicos"Entrevista a Mario Campa, economista y politólogo mexicano

RFI : ¿Por qué son tan importantes los llamados chips o semiconductores?

Mario Campa: Los semiconductores son esenciales para la producción, entre otras cosas de teléfonos inteligentes y el internet de las cosas; los automóviles tienen cada vez más semiconductores. Es por eso que Estados Unidos, viendo su vulnerabilidad frente a China, los declaró hace unos días un insumo de seguridad nacional, es decir estratégico. Taiwán es el principal productor de semiconductores a nivel mundial, también China, Corea y Japón son actores importantes. Estados Unidos importa la mayor parte de los semiconductores que necesita, en algunos casos ensambla algunos productos electrónicos en Estados Unidos; pero muchos de los insumos provienen de Asia. Ante una emergencia como una pandemia o un conflicto geopolítico, los países pueden decretar el cierre de las exportaciones o por factores naturales se puede retrasarse el aprovisionamiento de estos insumos. Los cuales, para algunas compañías, como Apple por ejemplo —que fabrica el iPhone—, son indispensables para su funcionamiento y ahora incluso cada vez más para la industria automotriz como Ford o Chrysler en Estados Unidos, de allí que estos componentes sean una cuestión de seguridad nacional.

RFI: Motivo por el cual el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar una ley para impulsar este sector por un monto de 280.000 mil millones de dólares...

Mario Campa: De esos 280.000, 52.000 millones son para subsidios directos a fabricantes de los Estados Unidos, por ejemplo, Nvidia o Qualcomm, pero también hay estímulos fiscales que elevan el monto total a los 280.000 millones. Estímulos para fabricantes de otras partes del mundo, entre ellos TSMC, el fabricante más importante a nivel internacional que está en Taiwán, una zona en conflicto. TMSC es la empresa asiática más grande de cualquier sector, y en estos momentos construye una planta de 12.000 millones de dólares en Phoenix, Arizona, y Estados Unidos también lo está protegiendo a través de incentivos fiscales. Esta ley fue aprobada durante la gira de Nancy Pelosi y no está exenta de cierta polémica, porque el esposo de Nacy Pelosi había invertido en uno de esos fabricantes estadounidenses ( Nvidia) y días antes de la votación vendió sus acciones. Algo que es público, pero es un conflicto de intereses que no pasó desapercibido en la prensa.

RFI: Es decir que Estados Unidos sigue apostando por la fabricación en Taiwán, ¿o prevé cambios, a mediano o largo plazo?

Mario Campa: En el caso de TSMC, las principales fabricas están en Taiwán, pero ahora buscan establecerse en Estados Unidos para disponer de una cadena de suministros más cercana, dentro el mismo territorio. Incluso el paquete de estímulos fiscales fue un condicionante para que algunas empresas, Intel por ejemplo, estén construyendo mega plantas en Ohio o Arizona. Esta ley fue un condicionante para concretar algunas inversiones de ahí que haya sido importante su aprobación. Cuando Nancy Pelosi visita Taiwán, el director de TSMC advirtió que una guerra entre China y Taiwán pondría en jaque prácticamente toda la industria de los semiconductores, dando a entender que no podría ser operada por el ejército. También sabemos por un reportaje de The Washington Post que Nancy Pelosi visitó las instalaciones de TSMC. Por lo que no podemos desechar que esta visita a Taiwán haya tenido motivos estrictamente económicos y comerciales, incluso personales, todo ello no puede ser descartado.

RFI: Las cadenas de suministros se han visto seriamente perturbadas primero por la pandemia, ahora la situación en Taiwán viene a tensar aún más la cuerda. ¿Es el panorama contra el cual Estados Unidos buscaría blindarse?

Mario Campa: Hay que recordar que en la industria de semiconductores hay materia prima producida o importada como el silicio, indispensable para la fabricación de estos componentes. Una vez que se tiene el chip, luego de ser fabricado en otro país, se envía generalmente por vía marítima. Hay que recordar que en estos momentos el costo del flete marítimo se disparó dos, tres veces más, sin olvidar que tenemos saturación de puertos importantes. Solo una vez que se reciben los semiconductores pueden ser integrados al producto final. Son una serie de etapas donde cualquiera que se vea afectada puede retrasar todo el proceso, no se pueden saltar las etapas en la cadena de suministros; por ejemplo, un conflicto geopolítico, retrasaría seguramente o incluso bloquearía todo el flujo comercial entre Asia y los Estados Unidos. De ahí que busquen blindarse y hayan decretado que esta industria en particular si sitúa en el ámbito de seguridad nacional.

RFI: ¿Piensa que el monto global del plan, con 280.000 millones, está a la altura del desafío?

Mario Campa: Puede ser interpretado como un subsidio a las grandes empresas o a los accionistas de estas multinacionales, pero en el corto plazo implica que muchas de ellas se van a establecer en los Estados Unidos. El condicionante puesto se cumple cuando se habla de recesión en los Estados Unidos, Joe Biden la niega, diciendo que toda esta inversión va a generar muchos empleos. Pero es verdad que estas plantas solo entrarán en operaciones en dos o tres años, no será inmediato y en la actualidad tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania que sumadas a las tensiones en el Pacifico hacen vulnerable a los Estados Unidos.

RFI: ¿Existe interdependencia en esta materia entre China y Taiwán?

Mario Campa: Sí, hay dependencia, incluso en los últimos días China anunció que cesa las exportaciones de arena (fuente de silicio) a Taiwán, que es una isla relativamente pequeña donde buena parte de los insumos vienen del exterior y eso eleva la vulnerabilidad de la producción. No es el interés de Taiwán seguir escalando el conflicto con China. También podría conseguir insumos en otro lugar, pero eso elevaría los costos y al elevarse los costos pierde competitividad con sus competidores, como pueden ser Corea, Japón, incluso China. Eso repercutiría en mayor inflación a nivel mundial, porque los semiconductores son parte de nuestra vida cotidiana, incluso los automóviles están repletos de censores, todos ellos llenos de semiconductores, por lo que incluso un retraso en la producción de semiconductores ha repercutido en la industria automotriz, que a su vez ha tenido que retrasar pedidos porque no tiene los semiconductores suficientes. Estamos hablando de una interrupción de las cadenas globales más importantes y un conflicto geopolítico tiene un efecto dominó.

RFI: Siendo Taiwán puntero en la materia, es también “un seguro de vida” respecto a Pekín. ¿Si dejara de serlo, podría perderlo?

Mario Campa: Seguramente, si pierde rol en esta industria tan importante, evidentemente crece su fragilidad. La industria de los semiconductores es una de las más especializadas a nivel internacional que requiere volúmenes de capital y mano de obra muy calificada, además mucha disponibilidad de agua. El diseño está en los países desarrollados, pero si en algún momento perdiera lo que es la fabricación, porque por ejemplo parte de la producción se desplace a Estados Unidos o China principalmente, si Taiwán llegara a perder la producción de microprocesadores Estados Unidos perdería interés hacia la isla. Pero también tienen otras relaciones comerciales en materia de electrónica y turismo, por lo tanto, no perdería interés pleno, pero sin duda los semiconductores son elemento central de esta relación.

RFI: ¿Cómo se sitúa Europa en esta carrera mundial?

Mario Campa: Europa, para el nivel de desarrollo que tiene, no produce los semiconductores suficientes para autoabastecerse, la mayoría es importada desde Asia. Hay comisiones especiales que han señalado esta alta dependencia y no va a ser fácil recuperar el terreno perdido, hay una estrategia y saben que pueden competir prácticamente en todos los terrenos, pero también saben que el diseño no se consigue de un día para otro. Es ahí donde Estados Unidos o Japón tienen una ventaja. Pero existe el deseo de competir con las grandes potencias de manufactura y también de diseño, saben que los subsidios que está otorgando Estados Unidos hacen difícil competir por atraer inversiones.

Competir con los incentivos fiscales que ofrecen Estados Unidos se vuelve muy complicado. Probablemente tengan que desarrollar una industria propia con empresas medianas que vayan escalando y creciendo en determinados nichos. Allí Europa podría posicionarse frente al resto del mundo, pero eso toma algunos años y estamos en un ambiente convulsionado y geopolíticamente muy tenso, por lo cual esta estrategia daría frutos, pero no antes de una década.

RFI: ¿Y América Latina podría participar o ya está fuera de la competición?

Mario Campa: Si Europa no puede competir con los subsidios de Estados Unidos, Latinoamérica menos. La apuesta latinoamericana probablemente sería que los costos en Asia vayan subiendo más de lo esperado, incluso algunas de las materias primas o el huso horario puedan ser ventajosos, como también la cercanía con los Estados Unidos. También si Estados Unidos se posicionan como un productor importante y empiezan a fluir inversiones. Pero al ser una industria de alta tecnología, no es sencillo en este momento para los países latinoamericanos atraer este tipo de inversiones. Probablemente México y Costa Rica sabemos que esta última tiene algunas inversiones en semiconductores como Intel que es un fabricante muy importante. Pero el resto de las naciones lo tiene más complicado, incluso en México la falta de agua puede ser una limitación, pero si hay una reubicación desde Asia hacia Norteamérica, México podría ser un jugador importante para atraer esta inversión.

