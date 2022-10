ONG: compensar no es reducir el CO2 que emiten los aviones

Sector aéreo

Presentado como "histórico" por la Organización de Aviación Civil Internacional, el acuerdo que establece la neutralidad de emisiones de CO2 del sector aéreo en 2050, carece de ambición, según varios ambientalistas. La aviación es responsable de entre 2,5 y 3% de las emisiones globales de CO2.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de las Naciones Unidas, anunció el viernes pasado un acuerdo que calificó de “histórico” para que el sector alcance la neutralidad en emisiones de carbono en 2050.

Los representantes de los 193 Estados miembros reunidos para la asamblea de la OACI, con sede en Montreal, alcanzaron "un acuerdo histórico sobre un objetivo colectivo ambicioso a largo plazo, de neutralidad de emisiones de carbono para 2050", publicó la OACI en Twitter.

El papel del transporte aéreo es clave en la crisis climática. Actualmente responsable de entre 2,5 y 3% de las emisiones globales de CO2, el sector está teniendo dificultades para cambiar a energías renovables.

El CO2 es, con el metano, uno de los principales gases que contribuyen al calentamiento global.

Los aviones atraen críticas particularmente agudas porque solo alrededor del 11% de la población mundial vuela cada año, según un estudio de 2018 ampliamente citado.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dijo que las aerolíneas están "fuertemente alentadas" por la adopción del objetivo climático, un año después de que la organización respaldara la misma posición en su propia reunión general.

"Esperamos iniciativas políticas mucho más sólidas en áreas clave de descarbonización, como incentivar la capacidad de producción de combustibles de aviación sostenible", comentó el director general de la IATA, Willie Walsh.

Un acuerdo no vinculante

El acuerdo, sin embargo, estuvo lejos de satisfacer a algunas organizaciones no gubernamentales que lamentaron que no fuera lo suficientemente lejos y que no sea legalmente vinculante.

Carlos Lopez de la Osa, especialista en aviación sostenible en la ONG ecologista Federación europea de transporte y medio ambiente (TE, por si siglas en inglés), lamenta que el acuerdo no sea vinculante.

“A día de hoy, el mecanismo principal para conseguir este objetivo no es un mecanismo de reducción, sino de compensación de emisiones, con lo cual al final es un objetivo que carece de seriedad y de un plan concreto para asegurar que se va a llevar a cabo. El único mecanismo que tiene la OACI para reducir las emisiones en realidad es compensación mediante reforestación o evitar deforestar en ciertas áreas. Y todo esto está más que demostrado que no lleva a reducciones reales de emisiones”, precisó de la Osa, entrevistado por RFI.

Para reducir significativamente su impacto ambiental, el experto recomienda “adoptar una serie de medidas ambiciosas como desarrollos tecnológicos en áreas de combustibles, nuevas tecnologías de aviación como avión hidrógeno y eléctrico. Y también hay que tomar medidas en el área de reducir el tráfico aéreo”.

El desarrollo y la generalización del uso de biocombustibles es otra herramienta que el sector aéreo contempla utilizar para alcanzar la neutralidad carbono de aquí a 2050.

“Son combustibles que absorben el CO2 en la atmósfera durante su creación y luego lo vuelven a emitir en su combustión, creando un ciclo cerrado de carbono. Entonces, sobre el papel, si son una solución muy prometedora para reducir el impacto ambiental de la aviación, tenemos dos tipos fundamentales que son los combustibles sintéticos y los biocombustibles”, detalla Carlos de la Osa García.

Sin embargo, advierte que la producción de combustibles de origen vegetal puede ser “remedio peor que la enfermedad”. “Por ejemplo, los derivados del aceite de palma, los cuales pueden estar asociados con deforestación. Por eso es muy importante que la legislación sólo reconozca como combustibles sostenibles los que son realmente sostenibles. En la Unión Europea se está debatiendo ahora mismo prohibir los derivados del aceite de palma en aviación. Y este tipo de políticas se tendrían que ir adoptando también a nivel global”, ejemplificó de la Osa.

El sector de la aviación civil ha sido duramente golpeado por las restricciones de viajes durante la pandemia de Covid-19. La cantidad de pasajeros en 2021 fue solo la mitad de los 4500 millones de 2019. El sector espera alcanzar en 2022 el 83% de sus niveles de clientes de hace tres años y volver a ser rentable el próximo año.

