Automóvil: los fabricantes chinos buscan conquistar el mercado europeo

Economía

El Salón del Automóvil de París, que está en pleno apogeo, ha sido una vez más la oportunidad de comprobar la carrera de los automóviles eléctricos. En esta competición por los vehículos 100% eléctricos, las empresas chinas parten con ventaja. Varios fabricantes chinos han acudido a París para una ofensiva: anunciar su llegada o la acelerar su presencia en Europa.

Anuncios Lee mas

Por Aabla Jounaïdi

Entre los constructores chinos presentes en el salón figura el pionero BYD, que significa "Construye tus sueños". El sueño de sus directivos es desbancar a su rival, Tesla. Michael Shu, su director para Europa, presentó tres de sus modelos en el Salón del Automóvil de París con un entusiasmo poco forzado: "Tenemos aquí tres modelos fantásticos. Ya está en venta. Tienes el Tang, un SUV deportivo de 7 plazas. Luego Han, el sedán de lujo de alto rendimiento. Y, por último, Eddo Three, nuestro SUV compacto y dinámico que acaba de recibir cinco estrellas en la clasificación europea de seguridad, Euro NCAP", anunció el ejecutivo esta semana en el salón.

China se posiciona como líder en coches eléctricos

BYD, es importante saberlo, empezó por hacer las baterías en China. Y para su recién nombrado director para Francia, Igor Makovetzki, esto es toda una ventaja. "BYD es el único fabricante que tiene una verticalidad de todos los componentes del vehículo. Así, desde el momento en que se controla esta cadena de suministro, se demuestra al cliente final que se controla toda la gama de componentes. En la actualidad, a nivel mundial, hay una crisis de componentes, que por supuesto repercute en las entregas de vehículos. El plazo medio de entrega de un vehículo en Francia es de cincuenta y tres días", recuerda el director.

Y esto da a estos recién llegados un argumento de peso para imponerse en el mercado europeo. Sobre todo porque llegan en un momento en que la Unión Europea ha confirmado que, efectivamente, pondrá fin a los vehículos térmicos en 2035. "Desde nuestro punto de vista, lo que vamos a ver hoy es sobre todo una competencia que, en principio, sigue siendo sana. En cualquier caso, desde el punto de vista del consumidor, como va a haber más oferta, también puede haber recortes de precios para tratar de ofrecer los vehículos más baratos posibles manteniendo un cierto margen para poder seguir invirtiendo. Los fabricantes europeos tienen que invertir mucho porque venden vehículos térmicos. Tienen estas líneas de producción que ya existen. Tienen esta fuerza laboral con ellos que debe ser llevada hacia una transición. Los actores chinos no han visto que la mayoría de ellos se han lanzado directamente como un actor puro, por lo que directamente hacen sólo vehículos eléctricos. Este es un verdadero factor de diferenciación hoy en día", subraya Clément Molizon, director de Avere-France, la asociación nacional para el desarrollo de la movilidad eléctrica.

Ofrecer una experiencia: el credo de los fabricantes chinos

Las marcas chinas, con sus argumentos tecnológicos, exhiben precios elevados. Entre 60.000 y 90.000 euros según la gama. Así que no están rompiendo el mercado por el momento. Sobre todo, tienen que trabajar para imponerse a los ciudadanos. Así lo reconoce con humildad Fei Yao, vicepresidente europeo de la marca Great Wall Motors, también presente en el salón. "Creo que, como marca china, y lo discutimos a menudo con nuestros socios, no es con la publicidad como vamos a convencer al consumidor europeo, por lo que para nosotros lo importante es realmente meter al cliente en el coche para que tenga realmente la experiencia de nuestro producto, tanto una experiencia física como mental, incluso psicológica. En realidad, no tenemos objetivos numéricos porque estamos en los inicios de la creación de la marca. El año que viene nos centraremos en la calidad del servicio, en la calidad del servicio posventa, en la calidad de la experiencia que ofreceremos. Diría que contamos con la venta de entre 30 y 50.000 vehículos el próximo año", afirma el directivo.

Ya sea un maremoto o una oleada, la llegada de las marcas chinas a Europa significa que el Viejo Continente tiene que acelerar la producción de baterías e infraestructuras de nueva generación en el continente para dejar de depender únicamente de los productos asiáticos.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo