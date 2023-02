El mundo está en venta, o el comercio oculto de las materias primas II

Mueven cerca de un tercio de la economía global, son prácticamente desconocidas y escapan a cualquier tipo de regularización, son la cara oculta del negocio de las materias premias. Un negocio capaz de modelar la política mundial. Un libro apasionante y con material narrativo para varios thriller, escrito por dos periodistas especializados: Javier Blas y Jack Farchy. Entrevista, en dos entregas, con Javier Blas, experto del sector de la energía- materias primas y columnista en Bloomberg. 2/2

RFI: Hablar de regulación implica abordar la fiscalidad. ¿Es que este secretismo, sumado a transacciones en lugares de limitada jurisdicción, explicaría que buena parte de estas actividades escapan a la imposición?

Javier Blas: Hay muchas de esas empresas que pagan muy poco en impuestos. Escribimos en el libro que el tipo impositivo que estas empresas pagan, hace que a veces, bancos de inversión de Wall Street como Goldman Sachs, parezcan casi dirigidos por gente de izquierda a la que le gusta pagar impuestos. Algunas de esas empresas pagan un tipo impositivo que no llega ni al 10%, y en algunos casos incluso menos. Hay una empresa de comercio de petróleo que está controlada por la petrolera Shell, que tiene 35 empleados en las islas de Bahamas, en el Caribe; y esos 35 empleados consiguen unos beneficios, cada año, de entre 500 y 900 millones de dólares para Shell.

RFI: Es una productividad fantástica…

J.B: Parece una broma que solo 35 empleados, comprando y vendiendo petróleo, puedan ganar para la empresa 600 millones de dólares. Pero lo que es todavía más increíble, es que gracias a que Las Bahamas es un paraíso fiscal en el Caribe, Royal Dutch Shell no paga ni un solo céntimo en impuestos en las Bahamas por ese dinero que consigue. Es decir que los 600 millones de dólares son beneficios limpios de impuestos, sobre los que no pagan ni un solo centavo.

RFI: Lo que queda claro en el libro es que, estos comerciantes, más que principios tienen el objetivo de obtener beneficios. Pueden perfectamente comprar petróleo, por ejemplo, a grupos rebeldes para revenderlo a un país europeo, negociar con Pinochet y con Fidel Castro, con Maduro y Corea del Norte …

J.B: La mejor forma en que lo puedo contar, es tal como me lo contó un comerciante de materias primas de un país en el que se habla en español y originario de ese país. Él me decía que había hecho negocios con Fidel Castro y con Augusto Pinochet y que a él le daba igual el color político. El me decía: — Yo hago negocios con rojos y con azules. El único color que a mí me importa es el verde del dólar.

RFI: Es una declaración de principios que no deja lugar a dudas. Volviendo a estas grandes empresas ¿Cuáles son las más importantes?

J.B: Las principales empresas de comercio de materias primas son: Glencore, que es la mayor comercializadora de materias primas del mundo, comercian desde mineral de hierro a petróleo, aluminio, trigo, algodón, cualquier materia prima. Luego, Vitol, la mayor comercializadora de petróleo del mundo. Trafigura también es una de las mayores del mundo, la segunda mayor en petróleo y en metales. Y luego tenemos Cargill, la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo. Esas cuatro compañías son, para mí, las cuatro mayores empresas y las que definen realmente la industria. Luego hay otros nombres Bunge, ADM, Luis Dreyfus, empresas muy importantes en comercio de materias primas agrícolas. En energía tenemos empresas como Gunvor, Castleton, Mercuria, que también son muy importantes en el mercado de petróleo y del gas.

RFI: Son compañía tan importante que incluso pueden conceder líneas de créditos a un país. ¿Qué ejemplos puedes citar que figura en el libro?

J.B: Algunas de esas empresas se han convertido en los banqueros más importantes de algunos países pobres. Por ejemplo, el caso de Glencore, que es el mayor prestamista del Chad, uno de los países más pobres en África. Tenemos también ejemplos de Billiton que financió, no a un país, sino a un grupo rebelde en una guerra civil dentro de un país. En este caso, apoyó a los rebeldes libios que estaban luchando contra el coronel Muammar Gaddafi en la guerra civil libia de hace diez años. El fundador de Glencore, que se llamaba Marc Rich, financió a los comunistas de la guerra civil de Angola en los años 80. Estamos hablando de una de las compañías que podemos definir como modelo del capitalismo moderno. En los años 80, Marc Rich era el mayor comerciante de materias primas del mundo, su imagen era: fumando un puro y haciendo negocios, ganando miles de millones de dólares. Uno de sus clientes era el gobierno comunista de un país en guerra civil como era Angola, en la que se estaban enfrentando milicias comunistas, apoyadas por la Unión Soviética y Cuba, contra milicias fascistas apoyadas por la CIA y Estados Unidos. Es algo increíble.

RFI: ¿Qué relación tienen esas compañías con sus propios Estados, es que en algún momento sus intereses pueden entrar en conflicto con los de su propio país de origen?

J.B: En ocasiones algunas de estas compañías de comercio de materias primas ayudan a sus países, en otras hacen negocios contrarios a los intereses de sus países. Hemos visto como por ejemplo empresas británicas eran grandes apoyos de Vladimir Putin hasta hace muy poco tiempo, comprando y vendiendo petróleo ruso, ayudando y financiando al Kremlin. Por ejemplo Vitol y Glencore, dos empresas muy grandes en el sector del comercio de materias primas, en los diez últimos años y antes del comienzo de la guerra con Ucrania, eran grandes prestamistas. Otorgaban préstamos al gobierno ruso, ayudaban a Vladimir Putin, a pesar de que ya había invadido Crimea hacia prácticamente diez años, y eso iba en contra de las posiciones del gobierno británico. A veces las posiciones coinciden y a veces las posiciones son completamente opuestas.

RFI: Los empresarios y los gobierno, buscan visibilidad y estabilidad. Para estos operadores en cambio, la volatilidad es una oportunidad…

J.B: A los comerciantes de materias primas lo que más les gusta es que los precios se muevan, que suban o que bajen, pero que se muevan, que haya volatilidad. Es cuando pueden ganar dinero. Si los precios están estables, hay pocas oportunidades de negocio, pero cuando los precios suben y bajan, es una gran oportunidad de negocio. Les da igual que los precios estén altos o bajos. No ganan más dinero con precios altos o con precios bajos, pero que se muevan. Es el cambio lo que les ofrece la oportunidad, y también situaciones de volatilidad política, de inestabilidad, de riesgo. Una guerra es una oportunidad. Creo que es el único sector, al margen del comercio de armas y los fabricantes de armas, uno de los pocos sectores del mundo, que se beneficia de una guerra, al que una guerra puede darle beneficios.

RFI: Ahora mismo el caso de Irán, Rusia, Venezuela, constituyen una oportunidad. ¿Significa que estos actores continúan operando actualmente, en el caso de Rusia, por ejemplo?

J.B: Lo que vemos es que quizá los actores europeos y norteamericanos no actúan, no es como en los años 80 y 90 que se saltaban las acciones. Pero si, vemos que hay nuevos actores, nuevas empresas que han nacido, por ejemplo, para comerciar con petróleo ruso. Empresas nuevas, que hasta hace unas semanas o unos meses no se conocían, y que ahora están radicadas en lugares como Hong Kong, como Singapur, Dubai, desde las que se controla el petróleo ruso. Han cambiado de nombre, pero sigue habiendo compañías de comercio, de materias primas, compañías de comercio, de petróleo, que se saltan las sanciones y que se dedican a burlar las sanciones y ganar dinero.

RFI: ¿Cómo se posicionan estos comerciantes frente un eventual cambio del modelo energético frente al cambio climático?

J.B: Lo que vemos es que, para muchísimas de estas empresas, su principal línea de negocio son los combustibles fósiles: el petróleo, el carbón, y es con lo que están ganando el dinero. Si el cambio climático y las políticas contra el cambio climático hacen que la demanda de estos productos baje, obviamente van a buscar una salida. Pero muchas de las acciones de cambio climático son palabras y pocas acciones. En 2023 la demanda de carbón va a llegar a un máximo histórico, la demanda de gas va a estar en un máximo histórico, igualmente la demanda de petróleo. Hay un gran vacío entre lo que los políticos dicen y lo que las economías están haciendo, los combustibles fósiles se siguen comprando y vendiendo y tienen gran demanda. También es cierto que algunas de estas compañías tienen sus tentáculos en varios campos. Por ejemplo, Glencore es el mayor comerciante del mundo de carbón, y al mismo tiempo es el mayor comerciante del mundo de cobalto, un metal indispensable para las baterías de los coches eléctricos. Es decir que tienen un tentáculo en la economía antigua, en los combustibles fósiles, y un tentáculo en la transición energética, en los combustibles verdes.

RFI: Sobre esta capacidad de adaptación de estos comerciantes. En el caso de Rusia, han surgido nuevas compañías. ¿Qué podría agregar sobre estos nuevos actores surgidos al calor del conflicto ucraniano?

J.B: Pues muchas de esas compañías son completamente desconocidas. Han sido creadas en los últimos meses, no están radicadas en Europa, como es tradicional en la industria del comercio de las materias primas, donde muchas de las empresas están radicadas en Suiza. Sino que están radicadas más en el Este, en Asia, Dubái y sobre todo Hong-Kong. Se supone que muchas de ellas están ayudadas o financiadas por capital ruso, lo que sabemos es que son las grandes compañías que están, en estos momentos, moviendo el crudo ruso y encontrando nuevos hogares para ese petróleo ruso que antes iba a Alemania y ahora va a India, Turquía y China.

RFI: Como ha sido recibido, en este ambiente tan amigo del secreto, este libro que revela tantas cosas, hasta ahora invisibles para el gran público, y no solo el gran público.

J.B: La reacción de la industria frente al libro, fue que la industria preferiría que no lo hubiésemos escrito. Depende un poco de la edad de los comerciantes, los más jóvenes, han visto el libro como algo que refleja a esta industria, y quizás, para a los mas veteranos y con mayor poder, es un libro que no ha gustado.

