El exjefe del gobierno español niega su implicación en un presunto caso de espionaje

Madrid (AFP) – El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy negó el lunes ante el Congreso que tuviera conocimiento cuando estaba en el poder de una presunta trama de espionaje al antiguo tesorero de su partido que tenía documentos comprometedores.

"Yo no he conocido nunca la existencia de esa operación", afirmó Rajoy ante la comisión parlamentaria. "Por lo tanto no he dado ninguna instrución de algo que no conocía", agregó.

En este caso rocambolesco conocido como "Kitchen" ("cocina"), en referencia al nombre en clave del informador ("cocinero"), la justicia investiga si hubo un espionaje ilegal al extesorero del Partido Popular (PP) de Rajoy, Luis Bárcenas, quien tenía documentos comprometedores de varios miembros de la formación y del gobierno.

La justicia quiere esclarecer si esta operación estuvo dirigida por el ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, procesado por el caso.

Visiblemente molesto, Rajoy pidió a los diputados que presenten pruebas de que el exministro participó en la operación.

La investigación por la operación "Kitchen" es una de las vetas que la justicia española investiga tras el arresto en 2017 del excomisario José Manuel Villarejo, conocido por haber grabado a numerosas personalidades políticas sin su consentimiento.

En el sumario de la investigación, hay una conversación entre Villarejo y el informador de la operación que indica que Bárcenas tenía documentos comprometedores para Rajoy, que gobernó entre 2011 y 2018.

Rajoy señaló que Bárcenas y Villarejo "tienen problemas serios en los tribunales y se defienden como estiman oportuno y conveniente".

"Como tienen el derecho a mentir, dicen lo que quieren", afirmó.

Bárcenas estuvo en el centro de la investigación por la trama "Gürtel", un escándalo por financiamiento ilegal del PP y que terminó con el gobierno de Rajoy, que salió del poder al prosperar una moción de censura en el Congreso.

Tras llegar al poder tras este proceso, el gobierno del socialista Pedro Sánchez con sus aliados de la izquierda radical de Podemos impulsaron una comisión parlamentaria sobre el caso "Kitchen".

