El primer ministro de Etiopía abandona el frente y regresa a la capital

Adís Abeba (AFP) – El primer ministro etíope Abiy Ahmed anunció el miércoles que volverá a su oficina en la capital, Adís Abeba, después de pasar dos semanas en el frente.

Los medios de comunicación estatales anunciaron el 24 de noviembre que Abiy Ahmed había dejado la gestión de los "asuntos corrientes" a su viceprimer ministro para ir al campo de batalla y llevar a cabo una "contraofensiva" frente a los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF), que reivindicaban grandes capturas de territorio desde hace varias semanas.

Desde entonces, estos medios de comunicación difunden regularmente imágenes de Abiy en uniforme junto con militares, mientras que el gobierno anunció haber recuperado Lalibela, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, y las ciudades de Dessie y Kombolcha, encrucijadas estratégicas en el camino a la capital.

"Vuelvo a la oficina porque he terminado la primera fase", dijo el primer ministro en un comunicado, afirmando que las últimas semanas han "humillado al enemigo y han enderezado a Etiopía".

"La lucha aún no ha terminado. Hay zonas que no han sido liberadas. Debemos proponer una solución duradera para garantizar que el enemigo que nos ha puesto a prueba no vuelva a ser un peligro para Etiopía", añadió.

Por su parte, el TPLF, a través de su líder político Debretsion Gebremichael, negó que el gobierno haya recuperado la ventaja militar, afirmando que el ejército solo ocupa zonas abandonadas tras retiradas estratégicas realizadas por los rebeldes.

