Estrella de "Sex and the City" Chris Noth niega acusaciones de violación

Los Angeles (AFP) – Chris Noth, actor de la famosa serie "Sex and the City", negó el jueves las acusaciones de agresión sexual presentadas en su contra por dos mujeres que contactaron al medio especializado The Hollywood Reporter.

Noth, quien recientemente revivió su papel como "Mr. Big" en la secuela del programa "And Just Like That ...", aseguró a la AFP que sus encuentros con las mujeres en 2004 y 2015 fueron "consensuados".

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", dijo Noth, de 67 años, en un comunicado escrito.

"Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. 'No' siempre significa 'no', y esa es una línea que no crucé".

El medio The Hollywood Reporter publicó las acusaciones el jueves, después de un contacto previo con dos mujeres anónimas, que no se conocen entre sí, con meses de diferencia.

Una de ellas alegó que Noth la violó en su apartamento de West Hollywood en 2004 después de que ella fue a devolver un libro que él le había prestado cuando se conocieron en la piscina del lugar.

Tenía 22 años en el momento del incidente y fue al hospital para recibir puntos de sutura debido a sus heridas, aseguró.

La otra mujer contó que estaba en una cita con Noth en Nueva York, en 2015, cuando él la invitó a regresar a su apartamento, donde presuntamente la agredió.

Noth apareció recientemente en el primer episodio de "And Just Like That ...", en el que su personaje muere de un ataque al corazón poco después de un entrenamiento en una bicicleta estática Peloton.

La compañía deportiva rápidamente fichó a Noth para aparecer en un anuncio de parodia que enfatizaba los beneficios para la salud de su producto.

Sin embargo, a raíz de las recientes acusaciones, Peloton eliminó el anuncio y las publicaciones relacionadas en las redes sociales.

Las dos mujeres le dijeron a The Hollywood Reporter que el renovado reconocimiento en torno a Noth y a la secuela de "Sex and the City" fue "desencadenante", y las llevó a presentar sus relatos.

Noth se defendió diciendo que era "difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias".

"No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", insistió.

La revista hollywoodense Deadline informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles había abierto una investigación sobre la presunta violación de 2004.

Un portavoz de la policía de Los Ángeles no pudo comentar inmediatamente sobre el caso al ser contactado por la AFP.

© 2021 AFP