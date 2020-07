La oposición polaca apuesta por un traspaso de votos para ganar las elecciones presidenciales

El domingo 12 de julio, el presidente saliente se enfrentará al alcalde de Varsovia. Las últimas encuestas muestran que Andrzej Duda y Rafal Trzaskowski están casi empatados. En la primera vuelta, el jefe de Estado y candidato del PiS salió muy por delante con el 43,5% de los votos. Su competidor recibió el 30,5% de los votos, pero cuenta con el remanente de la primera ronda.

Por Anastasia Becchio, enviada especial a Cracovia

En los pasillos de las oficinas de la Plataforma Cívica de Cracovia, transformadas en el cuartel general de la campaña de Rafal Trzaskowski, la actividad está en pleno apogeo: diputados, senadores, voluntarios se cruzan entre dos viajes al terreno para conocer a los votantes. "Tenemos hasta medianoche para convencer a la gente. Vamos a luchar para conseguir tantos votos como sea posible, pero nos centramos en las pequeñas ciudades y pueblos, porque en Cracovia, la gente no necesita ser convencida. En las grandes ciudades ganamos", dice Krzysztof Kubon, jefe de la sección juvenil del partido para la región de Cracovia.

En la primera ronda, Rafal Trzaskowski ganó con el 38% de los votos en Cracovia contra el 32% del presidente saliente. Pero Andrzej Duda ganó la región de Maloposka, "Pequeña Polonia" con el 51% de los votos.

"Hay mucha esperanza pero también mucha preocupación”

Lógicamente, es fuera de la capital regional donde los partidarios de la oposición liberal están centrando sus últimos esfuerzos. El KOD, Comité para la Democracia, un movimiento ciudadano nacido después de que el PiS llegara al poder en 2015, apoyó a cuatro candidatos de la oposición en la primera ronda. Ahora está haciendo campaña por Rafal Trzaskowski, centrándose en las ciudades pequeñas. "Por primera vez en mi vida, estoy tan asustada que apenas puedo respirar", dice Katarzyna Kukiela. Miembro muy activo del movimiento, dice que recuperó la esperanza después de ir a repartir panfletos en Makow Podhalanski, un "bastión de Radio María, la Iglesia y el PiS". "La ciudad está llena de carteles de Trzaskowski", dice. Su colega, Artur Grzybowski, hizo una observación similar en el norte de la región. "Hay mucha esperanza, pero también mucha preocupación. Por eso trabajamos el doble de duro", dice este miembro de la KOD, guía turístico, que acaba de regresar de Miechow, al norte de Cracovia, donde dice haber visto, para su asombro, "más carteles de campaña de Rafal Trzaskowski que los de Andrzej Duda".

El presidente de la sección regional de la KOD observa un cambio de mentalidad en las regiones dominadas por el PiS y su generosa y ultraconservadora política social. "Hasta hace un año era muy difícil pedir a la gente que pusiera carteles en sus casas, porque para que el propietario de una casa accediera a ello, tenía que no tener miedo de revelar sus opiniones políticas a sus vecinos", explica Evelina Pytel, que observa una mayor movilización que en las elecciones anteriores. "La preocupación está ahí, pero también hay mucha esperanza porque la oposición tiene la oportunidad de detener al PIS", dice.

El traspaso de votos

Para ganar el domingo por la noche, el candidato de la Plataforma Cívica tendrá que hacer mucho trabajo de campo. Rafal Trzaskowski cuenta con el traspaso de los votos de los candidatos de la primera vuelta y en particular los del candidato independiente Szymon Hołownia, que recibió el 13,9% de los votos. El ex periodista y presentador de televisión no dio consignas de voto a sus partidarios, pero indicó que personalmente votaría en contra del PiS. Mateusz Mielczarek, consejero juvenil del candidato Holownia, seguirá este camino. "Voy a votar contra el presidente. No es un voto a favor de Rafal Trzaskowski sino en contra de Andrzej Duda, porque su visión de nuestro país es mala", explica el estudiante de 20 años, que vino a Cracovia para conocer a algunos de los activistas y votantes de su mentor.

Wojciech Rzehak, coautor del guión de la película de Kler, "El clero", que denuncia a la Iglesia católica polaca y que, cuando se estrenó hace dos años, suscitó un animado debate, dio su voz a Rafal Trzaskowski desde el primer momento, más por la razón que por el corazón. "No es el candidato de mis sueños, pero creo que los polacos no tienen otra opción. El intento del presidente Duda de dividir a la gente fue premeditado. Veo el clericalismo en la actual política de poder y veo un peligro para mi libertad", afirma.

"La mayoría de los votantes de Holownia, Kosniak-Kamysz o Biedron votarán por Trzaskowski, pero para ganar, necesitaría el 100% de esos votos", dice Jaroslaw Flis, investigador especialista en procesos electorales de la Universidad Jagiellonian de Cracovia.

Hasta la medianoche del viernes 10 de julio, fin de la campaña, los dos candidatos seguirán recorriendo el país. Deben apelar a los indecisos y a los que no votaron en la primera vuelta. Según una encuesta de Ipsos, el 60% de los que se abstuvieron dicen que quieren participar en la votación del domingo.

