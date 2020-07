Coronavirus: "La vacuna de Oxford podría distribuirse a fines de 2020"

Los estudios publicados en The Lancet constituyen un paso importante en la búsqueda de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Los resultados chino y británico muestran seguridad para su distribución masiva.

Vientos de entusiasmo recorren el mundo. Según la revista científica The Lancet, dos estudios clínicos, uno británico y otro chino, han arrojado resultados positivos, produciendo una respuesta inmunitaria importante contra la Covid-19. Se ha demostrado que tienen muy pocos efectos negativos en los pacientes. La vacuna británica de la Universidad de Oxford, en asociación con AstraZeneca, parece ser la más eficiente.

La vacuna de la Universidad de Oxford, la ChAdOx1, está basada en un adenovirus y en la proteína espiga (spike protein) del SARS-CoV2. Esta es la que tiene mayores probabilidades de éxito pues ha sido aplicada en más de mil pacientes y los resultados adversos han demostrado ser mínimos. Así lo explica el médico argentino Juan Carlos Chachques, cardiocirujano del Hospital Pompidou de París y biólogo de BIONECA, que viene monitoreando los avances de esta y otras vacunas.

Chachques se muestra optimista frente a estos resultados y adelanta que esta vacuna se podría producir demanera masiva en "cuestión de meses".

Dr. Juan Carlos Chachques: Soy optimista porque es un trabajo serio en el cual se han tomado los tiempos necesarios para dar cada paso. Ahora están en la fase 3, con varios miles de pacientes incorporados. Ha pasado más de un año desde que se empezó, es una antigua vacuna que habia sido trabajada en la Universidad de Oxford y luego paso a nivel europeo.

RFI: Si nos encontramos en la fase tres del estudio, ¿en cuánto tiempo esta vacuna podría ser distribuida de manera masiva?

Dr. Juan Carlos Chachques: Yo creo que a fin de este año o principio de 2021 porque hay que analizar sobre todo que no haya complicaciones. El resultado de ahora es importante pero también hay que ver que no haya ninguna alteración o enfermedad que produzca la vacuna. Hasta el momento, no ha mostrado nada dañino, nada que pueda perjudicar la salud.

RFI: ¿En qué consiste esta fase de testeo?

Dr. Juan Carlos Chachques: Se empezó a utilizar en pacientes voluntarios jóvenes, de unos 30 años que no tenían ningun riesgo cardíaco, renal, hepático o del sistema inmunitario. Ya se están haciendo análisis de sangre donde se demuestra que hay dos acciones importantes. La primera, el aumento de anticuerpos, lo cual es una buena noticia porque significa que resiste al primer ataque del virus. En segundo lugar, hay un cambio en el sistema inmunitario, sobre todo en las células linfáticas, los linfocitos, que produce una inmunidad a más largo plazo. Entonces, la vacuna protege del primer ataque y también crea una inmunidad de varios meses, de hasta un año o dos. Eso es bueno porque si fuera solamente la creación de anticueropos que van a desaparecer en dos o tres meses, pues no sería suficiente. O sea, se está cambiando la estructrua del sistema linfático que es el sistema de defensa celular.

Actualmente, ya se utiliza en países con grandes epidemias como Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos y también Inglaterra. Otro punto importante es que será producida no solo en Europa sino también en India dondeson muy buenos a nivel farmacológico y en todo lo que tiene que ver con vacunas; así que la pueden producir y distribuir masivamente en Asia. La cantidad de la producción y el precio también serán mejor.

RFI: Ha trascendido que la dosis costaría 6 dólares, ¿qué se sabe al respecto?

Dr. Juan Carlos Chachques: De ser así, 6 dólares no es lo mismo para la Unión Europea y parapaíses asiáticos, africanos o de América Latina. Tal vez costaría un poquito más en Europa y Estados Unidos, y un poco menos en el resto del mundo. Eso sería una buena idea.

