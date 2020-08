Rusia juzga ‘apresurado’ el diagnóstico alemán de envenenamiento en el caso Navalny

El Kremlin estimó este martes que los médicos alemanes se apresuraron en asegurar que el opositor ruso fue víctima de un envenenamiento, luego de que sus pares rusos descartasen esa hipótesis.

Con Sergio Correa, corresponsal de RFI en Berlín

"El análisis médico de nuestros médicos y el de los de Alemania concuerdan por completo. Pero sus conclusiones difieren. No entendemos este apuro de parte de los colegas alemanes", dijo este martes Dmitri Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin.

Según Peskov, el envenenamiento "es una pista entre otras, pero hay muchas otras pistas médicas".

De esta manera, Rusia reacciona a las informaciones de claros indicios de envenenamiento que han detectado los médicos del hospital Charité de Berlín, donde Alexei Navalny está internado desde hace tres días bajo una vigilancia policial que solo se ve en las visitas de jefes de Estado particularmente conflictivos.

Los médicos del hospital de Berlín en el que se encuentra Navalny anunciaron el lunes haber llegado a la conclusión de que el opositor ruso fue intoxicado con "una sustancia del grupo de los inhibidores de la colinesterasa", pero sin poder precisar cuál.

Esta enzima puede ser utilizada, en dosis bajas, contra la enfermedad de Alzheimer. Pero en función de la dosis, puede ser muy peligrosa y producir igualmente potentes agentes neurotóxicos, del tipo del agente Novichok.

Para el Kremlin, los médicos rusos también constataron que Navalny sufría de un nivel de colinesterasa demasiado bajo, pero que no se podía deducir por ello que haya sido envenenado".

"Esta baja (de colinesterasa) puede tener numerosas causas, por ejemplo la ingestión de algunos medicamentos. Es necesario establecer la causa, y esta causa no la identificaron ni nuestros médicos ni los médicos alemanes", señaló. "No sabemos si fue o no envenenado", concluyó Peskov.

Se espera que este martes los científicos del hospital alemán den a conocer cuál fue la sustancia que envenenó a Navalny.

Prudencia de Merkel

Entretanto, nadie en el gobierno alemán ha querido reconocer hasta ahora su apoyo al transporte y tratamiento del disidente ruso, que según fuentes oficiales habría financiado la familia de Navalny y la organización Cinema for Peace .

La canciller alemana Angela Merkel ha tratado de evitar mostrar el caso como una directa confrontación con el presidente ruso Vladimir Putin, aunque Navalny parece ser uno de sus más importantes críticos.

Algunos académicos alemanes especialistas en temas rusos han criticado que la disidencia de Navalny está concentrada en una lucha más o menos técnica contra la corrupción bajo el régimen de Putin.

A Navalny se le atribuye una considerable influencia a través de sus investigaciones de corrupción del gobierno divulgadas en su popular canal de YouTube, pero su posición sobre política interna parece ser más difusa.

Se le critica que tendría posiciones nacionalistas y que apoyarlo pensando en una supuesta era post Putin sería una aventura riesgosa.

