'En Bielorrusia, cualquiera puede ser arrestado' dijo Kolesnikova a RFI

En una de las últimas entrevistas que concedió antes de ser detenida, la opositora bielorrusa Maria Kolesnikova dijo a RFI que en estos momentos en su país cualquier ciudadano corre el riesgo de ser detenido, golpeado y torturado. La opositora está detenida en la frontera con Ucrania.

Autoridades bielorrusas anunciaron que Maria Kolesnikova fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera con Ucrania junto con otros dos miembros del consejo de coordinación de la oposición.

Esa figura de la oposición sigue detenida este martes mientras que sus dos compañeros sí lograron pasar a Ucrania.

Maria Kolesnikova, 38 años, había desaparecido la víspera en Minsk. Según sus allegados fue "secuestrada" y subida a un vehículo contra su voluntad.

Ella misma había advertido el viernes pasado sobre esta posibilidad cuando fue entrevistada por el servicio en ruso de RFI.

"Nunca he querido abandonar Bielorrusia. Me quedo y estoy preparada para ir hasta el final. Tomé esta decisión el 12 de mayo cuando me lancé en la campaña presidencial del candidato Victor Babariko, quien está encarcelado. Hoy, cualquier bielorruso corre el riesgo de ser detenido, golpeado o torturado. Es imposible prepararse a esto. Yo, en todo caso, tomé mi decisión en toda conciencia. Yo sé los riesgos que corro".

Maria Kolesnikova es la única de las tres mujeres que lideraron la campaña presidencial opositora contra el presidente Alexander Lukashenko que aún está en territorio bielorruso.

En la entrevista a RFI, esta opositora bielorrusa también resaltaba el carácter histórico de las manifestaciones contra la reelección de Lukashenko hace un mes.

"Estas protestas son inéditas, pues son descentralizadas: no solo tienen lugar en Minsk, sino en las afueras y en todas las ciudades de provincia. Por eso es ridículo decir que son acciones coordinadas por los Occidentales. ¿Quién va a creer que se puedan coordinar manifestaciones en pequeñas localidades en todo el país?"

Numerosas figuras de la oposición, integrantes o no del Consejo de coordinación, organismo opositor que desea organizar una transición política en Bielorrusia, tuvieron que exiliarse o fueron encarceladas en las últimas semanas.

