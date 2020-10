Bélgica nombra a la primera ministra transexual de Europa

Nacida como hombre hace 57 años, Petra De Sutter se ha convertido en la primera ministra del continente en haberse sometido a un cambio de sexo. Ha desarrollado una carrera brillante como ginecólogo y eurodiputada.

Anuncios Lee mas

Su nombre puede parecer nuevo en la escena pública pero en realidad, Petra De Sutter, ya tiene una presencia importante en la política europea. Primero, como activista de los derechos de las minorías sexuales, especialmente los de las personas trans, como ella misma. Pero también se ha destacado como militante ecologista, lo que le ha valido una silla en el Senado belga, cerrando filas con el partido ecologista flamenco. Ha sido diputada en el Parlamento Europeo y presidenta de la Comisión de Derechos de los Consumidores.

Pero De Sutter no siempre se paseó por los pasillos políticos de Bruselas. Durante décadas lo ha hecho también en los hospitales y salas de maternidad de su país, ya que su primera profesión es la ginecología y la especialidad en fertilidad. Un oficio que ejerció como hombre y que luego, transformada en mujer, siguió practicando. De Sutter también es una profesora destacada de la Universidad de Gante, en Flandes, donde encabeza la Unidad de Medicina Reproductiva.

Este 1 de octubre, Petra De Sutter prestó juramento ante el Rey Felipe de Bélgica en la inauguración del nuevo gobierno que tardó nada menos que 541 días en comenzar a causa de la imposibilidad de pactar con los independentistas flamencos, mayoritarios en el norte del país

En Twitter, la ministra hizo alusión a su nombramiento y a su condición de persona transgénero, con la frente en alto: "Estoy orgullosa de que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea, tu identidad de género no te define como persona y no representa un problema. Espero que mi nombramiento como ministra pueda abrir el debate en países donde todavía no es así".

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo