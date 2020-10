Pequeños agricultores europeos temen ser víctimas de la futura Política Agrícola Común

Los países de la Unión Europea alcanzaron el miércoles un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común, que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027. Los pequeños agricultores encuentran que las nuevas medidas no comprenden todos los temas claves para promover una producción agrícola sostenible. RFI conversó con un representante del Comité Coordinador de Vía Campesina Europa para conocer las inquietudes de este sector.

Por Marilyn Lavado

Luego de días de intensa negociación, los ministros de agricultura que conforman la Unión Europea llegaron a un acuerdo para presentar al Parlamento Europeo el proyecto de reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Un documento que busca promover reglas más rígidas para atender los desafíos medioambientales y climáticos.

Diversos representantes europeos se han pronunciado a favor de esta reforma. Uno de ellos, la ministra alemana de Agricultura, Julia Klockner, declaró que el acuerdo representa un "buen equilibrio" entre la preocupación de la sostenibilidad, las presiones ecológicas y la seguridad alimentaria.

Entre algunos de los puntos de este acuerdo, se establece que los agricultores deben respetar normas medioambientales más estrictas para acceder a las subvenciones agrícolas europeas. Por consiguiente, cada Estado tendrá que consagrar al menos 20% de las ayudas directas de la UE a explotaciones que participan en los "eco-regímenes", programas más exigentes en materia de medio ambiente.

Para remarcar la amplitud de esta nueva reforma en los pequeños agricultores conversamos con Andoni García Arreola, miembro del Comité Coordinador de Vía Campesina Europa que reúne a 31 organizaciones rurales y de trabajadores agrícolas.

La Unión Europea presenta esta nueva política agrícola como un instrumento que incentivará una agricultura más sostenible ¿Qué opina usted?

Andoni García Arreola (AGA): Si bien los objetivos que se plantean para este nuevo PAC son importantes y marcan una orientación hacia mayor sostenibilidad, los instrumentos que se plantean son absolutamente insuficientes porque por una parte el mercado impone mucho más los modelos y cómo se distribuyen y enfocan las ayudas. Quiere decir que si se están continuamente presionando los precios a los agricultores para bajarlos de forma continua, esto acaba generando modelos más intensivos. Por otra parte, la actual distribución de las ayudas sigue incentivando modelos de tamaño y no enfocan a modelos más sostenibles de agricultura.

¿Qué significa esta reforma para los pequeños productores?

AGA: Genera muchas incertidumbres, hay que ver cómo queda el conjunto. Por una parte, la propuesta de la Comisión se está viendo que hay más preocupación por un 2% de perceptores de ayuda que son los que cobran más de 60 mil euros que por los pequeños productores. No hay un planteamiento serio de redistribuir las ayudas para los pequeños agricultores. Hay bastante incertidumbre sobre lo que va ocurrir porque las medidas son insuficientes.

Pero los representantes de esta comisión se han mostrado optimistas con esta reforma….

AGA: Creo que las instituciones europeas, la Comisión y el Parlamento se mueven en unas contradicciones. Por una parte, tenemos los objetivos de la PAC que son muy importantes para los campesinos, para los agricultores, los pequeños agricultores y para el conjunto de la sociedad europea. Sin embargo, a la hora de ver qué instrumentos se ponen encima de la mesa para lograr estos objetivos nos encontramos que no van en consonancia. Esos instrumentos van a seguir apoyando modelos de agricultura más industrial. De otro lado, esta reforma no recoge las claves que con la crisis del COVID se han visto muy importantes como la propia recuperación de la soberanía alimentaria, la seguridad sobre los alimentos, el cumplimiento claro sobre el acuerdo de París, todos estos elementos no vemos para nada que el horizonte al que se marca este PAC. En este momento vemos que crecen los modelos industriales, se concentra la producción en menos manos, perdemos pequeños y medianos agricultores.

