El gobierno polaco aplaza la entrada en vigor de controvertido fallo que limita el aborto

En Polonia, el gobierno da marcha atrás y pospone la aplicación de una decisión judicial que buscaba restringir el derecho al aborto, de por sí bastante limitado en este país muy católico. Los adversarios del fallo protagonizaron en los últimos días manifestaciones sin precedentes.

Anuncios Lee mas

Con protestas diarias y bloqueos de calles en varias ciudades, los manifestantes que defienden el derecho al aborto mantienen la presión contra el gobierno conservador polaco. En un fallo del 22 de octubre, el tribunal constitucional, de tendencia conservadora también, limitó el derecho aborto al declararlo inconstitucional en caso de malformación grave del feto. Según organizaciones feministas, dicha decisión podría agravar la cifra de abortos clandestinos que, estiman, se eleva a cerca de 200.000 por año.

Ante la magnitud de la movilización y con una caída de popularidad en las encuestas, el oficialismo, que respaldó inicialmente la decision judicial, parece dar marcha atrás. El fallo no fue publicado en los plazos legales en la gaceta oficial, dejádola sin efecto de momento. Y el primer ministro pidió más tiempo para encontrar un consenso. Propuso autorizar el aborto solo en caso de malformaciones mortales pero no en casos de que el feto padezca el Síndrome de Down, por ejemplo. Una propuesta calificada de ''inaceptable'' por la diputada de oposición liberal (pro derecho al aborto) Kataryna Lubnauer. ''Es como si nos dijeran 'les robé 100 zlotys (20 euros), pero le devolveré 50'', declaró en televisión.

Mientras tanto, los defensores del aborto siguen en las calles pese a la prohibición de reunirse con más de 4 personas por las restricciones sanitarias, y bajo la amenaza de grupúsculos de extrema derecha. El vice primer ministro y pilar del partido conservador PiS Jaroslaw Kaczinsky echó leña al fuego llamando, en un discurso, a ''proteger las iglesias''.

Jaroslaw Kaczinski, el 26 de septiembre de 2020. AP Photo/Czarek Sokolowski

El viernes pasado, los opositores al gobierno lograron reunir cerca de 100.000 manifestantes en Varsovia y ampliaron sus reinvindicaciones. Piden más independencia para la justicia y más derechos para las personas LGBT así como el fin del financiamiento estatal de la Iglesia y del catequismo en las escuelas.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo