Londres llega a un acuerdo con la UE sobre el comercio posbrexit en Irlanda del Norte

El gobierno británico anunció el martes haber llegado a un acuerdo con la Unión Europea sobre el comercio posbrexit en Irlanda del Norte que le permite modificar su controvertido proyecto de ley que revocaba parte del Tratado de Retirada, violando la ley internacional.

Con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, y AFP.

Pequeño paso en las complicadas negociaciones entre Londres y Bruselas. Ambos bloques han acordado cómo se gestionará la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte a partir del 1 de enero.

Los británicos salieron oficialmente de la UE el 31 de enero pero desde entonces se encuentran en un periodo de transición que termina dentro de tres semanas, cuando romperán lazos definitivamente con los 27.

Ambas partes negocian desde marzo un acuerdo de libre comercio que debía regir sus relaciones a partir del 1 de enero e impedir el caos de una ruptura brutal.

Por ello era capital decidir cómo serán los controles aduaneros en Irlanda del Norte, donde no hay una frontera física y así mantener el Acuerdo de Paz que hay en la región.

Recordemos que la isla de Irlanda está dividida en dos: por una parte la República de Irlanda, país que forma parte de la UE, e Irlanda del Norte, que forma parte de Reino Unido y que vivió décadas de terrorismo.

Con el acuerdo de hoy se aprueba qué tipo de controles habrá en los productos que entren y salgan de la región norirlandesa. A cambio, Londres se ha comprometido a retirar los artículos más comprometidos de su Ley de Mercado Interno, que ponía en peligro el Acuerdo de Paz, según Bruselas.

El acuerdo de hoy, no forma parte de las negociaciones para un pacto comercial, pero sí ayuda. De momento, las negociaciones prosiguen, y de hecho, si no se consigue a finales de año un acuerdo no se descarta seguir el año próximo, a pesar de las complicaciones que conllevaría.

Las negociaciones siguen chocando con tres grandes escollos: el acceso de los pesqueros europeos a las ricas aguas británicas, las garantías de competencia leal exigidas por la UE a Londres a cambio de un acceso a su mercado único y cómo resolver las diferencias en el futuro.

Tras semanas de intensos contactos de los equipos negociadores, ya solo una decisión política puede desbloquear la situación.

Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decidieron el lunes que deben verse en persona en Bruselas, aunque se desconoce aún qué día.

El martes, el primer ministro dijo "mantener la esperanza". "Pero tengo que ser honesto con ustedes, la situación en este momento es complicada. Nuestros amigos tienen que entender que el Reino Unido ha abandonado la UE para ejercer control democrático", afirmó.

"Todavía estamos muy alejados", agregó en declaraciones a los periodistas.

