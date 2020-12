Los trabajadores transfronterizos de Gibraltar, primeros españoles en ser vacunados

Los 35.000 residentes de Gibraltar recibirán la vacuna Pfizer-BioNtech a finales de la semana. Y también afecta directamente a los 10.000 andaluces que cruzan la frontera con este territorio británico cada día para trabajar. Gibraltar ha aplicado medidas muy estrictas desde el comienzo de la pandemia y ha podido resistir al Covid-19 aumentando el número de pruebas: hasta la fecha, cinco personas han muerto a causa del coronavirus.

Anuncios Lee mas

Con Diane Cambon corresponsal de RFI en Madrid

Son los primeros españoles en ser vacunados contra el coronavirus. Alrededor de 300 personas, trabajadores transfronterizos que ejercen su oficio en hospitales, centros de salud o residencias de ancianos. Forman parte del programa de vacunación establecido por el Gobierno de Gibraltar, territorio británico, que incluye la vacunación de personas mayores de 80 años y de todos los trabajadores en contacto con personas de riesgo.

Para Juan, un trabajador de la salud en una clínica, es una simple formalidad: "Seré uno de los primeros en ser vacunado contra el Covid-19. Espero recibir la inyección lo antes posible, sobre todo para dar ejemplo y decirle al resto de la población que no tenga miedo”.

En las próximas semanas, los 35.000 habitantes de la roca podrán vacunarse, al igual que los aproximadamente 10.000 trabajadores españoles que cruzan la frontera cada día. Algunos, como María, una ayudante doméstica en Gibraltar, aceptan la vacuna a regañadientes: "Si es obligatoria, no tendré más remedio que hacerlo, pero si no, no me vacunaré, porque admito que me asusta".

El gobierno ha sugerido que si los trabajadores españoles quieren mantener su trabajo en el territorio ultramarino, deberán seguramente vacunarse.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo