Nueva cepa de Covid-19 en Reino Unido: varios países europeos cierran sus fronteras

Varios países como Francia, Países Bajos y Bélgica cerraron totalmente su frontera con Reino Unido a raíz de la identificación de una nueva cepa de Covid-19 en este país. Los británicos amanecen con nuevas restricciones.

- Desde Londres -

Los británicos inician la semana de Navidad con nuevas restricciones y sobre todo igual o incluso más preocupados que al inicio de la pandemia. La nueva cepa de coronavirus Sars-Cov2 encontrada principalmente en Londres y en el resto del sur del país ha disparado la tasa de contagios con 35 mil 928 nuevos casos reportados ayer, el doble en comparación el domingo anterior, lo cual supone un nuevo record de contagios diarios.

Adicionalmente, 326 personas murieron ayer por Covid-19 con lo cual Reino Unido suma ya 67,401 fallecimientos en esta pandemia, siendo, así, el país europeo más golpeado por la pandemia, junto con Italia.

El Ministro de Salud Matt Hancock ha alertado que la nueva variante del virus, que puede ser hasta un 70 por ciento más transmisible, está saliendo fuera de control, sugiriendo también que las áreas mas afectadas por Covid19 y que están ahora en nivel 4, podrían tener las nuevas restricciones por varios meses, sin descartar la posibilidad de que escuelas y colegios tengan que cerrar nuevamente.

El sábado pasado, el primer ministro Boris Johnson aclaró, sin embargo, que "nada indica que [la nueva cepa del virus] sea más mortífera o que cause una forma más severa de la enfermedad" o que reduzca la eficacia de las vacunas.

Riesgos de desabastecimiento

Con la elevación del riesgo a nivel grave en gran parte del país, los planes de navidad de los británicos quedaron cancelados ya que no podrán reunirse con quienes no hagan parte de su familia o burbuja, ni tampoco podrán viajar fuera de su área o al extranjero, a no ser que sea urgente.

Ante la decisión de Francia de cerrar sus fronteras con Reino Unido, y la de importantes socios comerciales dentro y fuera de la Unión Europea como Alemania, Irlanda, Italia, Bélgica, Turquía y Canadá entre otros, de cancelar todos los vuelos desde y hacia Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson presidirá esta mañana una reunión urgente del comité de emergencia para analizar la situación, que podría terminar causando serios problemas de desabastecimiento en todo el país ante la posibilidad de que Londres y Bruselas no lleguen a un acuerdo comercial para el Brexit en los próximos 10 días.

Suiza por su parte impuso una cuarentena retroactiva obligatoria de 10 días para cualquier persona procedente del Reino Unido.

