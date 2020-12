Camioneros bloqueados en Inglaterra: "La situación es crítica"

Miles de camioneros europeos pasarán la Nochebuena en las cabinas de sus vehículos varados en Reino Unido. Están bloqueados desde el domingo cerca de Dover, principal puerto británico en el Canal de la Mancha, a la espera de poder hacerse una prueba PCR antes de recibir la autorización de pasar a Francia.

Unos 6.000 camiones esperaban para cruzar el miércoles por la noche, según el ministerio de Transportes británico, incluidos 3.750 vehículos estacionados en el antiguo aeropuerto de Manston, convertido en aparcamiento y centro de tests de coronavirus.

RFI entrevistó a Agustín Vilaplana, un camionero proveniente de Valencia, España. Llegó a Reino Unido con un camión de cítricos el sábado pasado y tenía previsto irse el lunes en la madrugada, pero se ha quedado bloqueado a 32 kilometros del Eurotúnel que une Reino Unido con Francia, bajo el canal de la Mancha. Su ruta después de Inglaterra era París, Vitoria y Valencia donde le esperaba su familia para pasar la Navidad. Pero ya ha perdido toda esperanza de llegar y pasará Nochebuena en la autopista.

Este transportista de 57 años de la empresa española Mazo, lleva 18 años como camionero y es la primera vez que ve algo así, ni siquiera los bloqueos del movimiento Chalecos Amarillos llegaron a provocar un tal caos, dice. Se queja de la falta de información de parte del gobierno británico.

“Han puesto unas letrinas aquí donde estoy parado para unas veinte personas y somos miles. Tampoco hay duchas. La situación es bastante crítica. Hay voluntarios que nos han traído comida y agua, pero no de parte del Estado británico, son particulares. Si esto dura más, será preocupante hay un ambiente muy crispado. Yo he pasado por muchas huelgas, por el conflicto de los Chalecos Amarillos y no se pueden comparar a lo que estamos viviendo ahora. Es una incertidumbre total.”

La frontera seguirá abierta en Navidades

Los enlaces ferroviarios y marítimos entre el Reino Unido y Francia permanecerán abiertos el día de Navidad para eliminar el atasco. "Mientras continúan las pruebas (...) he hablado con mi homólogo francés y hemos acordado que la frontera francobritánica en el Eurotúnel, Dover y Calais permanecerá abierta durante Navidad para ayudar a los transportistas y a los ciudadanos a volver a casa lo antes posible", tuiteó el ministro de Transportes británico, Grant Shapps.

Francia cerró su frontera el domingo por la noche a raíz del descubrimiento en el Reino Unido de una variante del coronavirus más contagiosa que las anteriores. Decenas de otros países hicieron lo mismo, pero únicamente para los enlaces aéreos.

El principal objetivo ahora del gobierno británico es restablecer la cadena de suministro en el Reino Unido, que depende en gran medida de los camiones que se desplazan hacia y desde el continente europeo, antes de que se produzca escasez de alimentos.

