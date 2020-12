Transportista bloqueado: ‘La PCR es innecesaria porque vivimos en la cabina del camión’

Miles de transportistas de toda Europa han pasado la Nochebuena y el día de Navidad en las autopistas y áreas de servicio del sur de Inglaterra esperando a hacerse una prueba PCR para poder cruzar el canal de la Mancha. El gobierno francés bloqueó el tráfico en la madrugada del lunes tras la detección de una mutación del SARS-Cov2 en Inglaterra. El miércoles decidieron abrir la frontera pero exigiendo un resultado negativo del test para poder entrar en territorio francés.

"Llegué este jueves por la tarde al aeropuerto de Manston, al norte de Dover y sigo aquí en la cola para hacerme el test. Llevo unas 20 horas y aún me quedan unas cinco", explica a RFI Javier Laredo, un transportista autónomo de Granada (España) que transporta productos higiénicos de los supermercados Makro y que está atrapado en las autopistas inglesas desde el lunes. Espera hacerse la prueba PCR este viernes para poder pasar a Calais (Francia) mañana y continuar su trayecto hasta Guadalajara, en España, donde tiene que descargar.

En total, 320 soldados se movilizan para realizar las pruebas en Manston, Dover y en la autopista M20. "Obligar a los transportistas a hacernos unas pruebas PCR es totalmente innecesario porque vivimos en la cabina de nuestro camión y el contacto con gente inglesa es inexistente", se queja el transportista granadino que espera llegar para las fiestas de fin de año a su casa.

Laredo ha pasado la Nochebuena en su camión como otros miles de transportistas. "Con el frío que hacía anoche y el viento, la verdad es que cada uno preferimos quedarnos en nuestro camión. No sé si hubo alguna reunión de algunos porque son de la misma empresa pero yo soy transportista autónomo así que me quedé solo en mi cabina y me hice algo ligero para cenar y así pasé la Nochebuena, hablando con la familia y haciendo alguna video llamada", cuenta desde la cola de camiones en el aeropuerto de Manston.

Este viernes se cumplen cinco días caóticos que comenzaron con el anuncio del cierre de la frontera por parte del gobierno francés. "La opinión de la mayoría de los transportistas atrapados aquí es que el gobierno francés con su presidente Emmanuel Macron a la cabeza, nos ha hecho rehenes de esta situación por razones políticas que nunca nos van a explicar", agrega Laredo.

Al agotamiento, la rabia por no haber pasado la Navidad con la familia y la incomprensión de la medida de cerrar la frontera, se añade el coste económico. "Tenía pensado cruzar el Eurotúnel el lunes 21 para volver a España y con suerte lo voy a cruzar el sábado 26. Esa pérdida de días me ocasiona un coste diario de unos 400 euros o 500 euros, así que esta semana he perdido fácilmente unos 3.000 euros" se lamenta.

