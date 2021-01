'EEUU no va a desistir de su feroz persecución', dice excónsul de Ecuador sobre Assange

La jueza británica Vanessa Baraitser rechazó el pedido de extradición estadounidense contra Julian Assange. Para los defensores del cofundador de Wikileaks se trata de una victoria con muchos 'peros'. RFI conversó con Fidel Narváez, abogado y exconsul de Ecuador en Londres, quien facilitó el asilo político de Assange en la embajada ecuatoriana en 2012 y este lunes presenció la audiencia en la Corte penal de Londres.

RFI: ¿Qué significa para ud. la decisión de la justicia británica este lunes 4 de enero?

Fidel Narváez: Es una victoria. Lo que importa es el resultado final aunque, cabe decirlo, la única razón por la que se ha fallado es por la frágil condición de salud que tiene Julian Assange y el altísimo riesgo de suicidio que él tendría si es extraditado. Hubiera sido sometido a un sistema carcelario opresivo en el que, para los casos de espionaje, Estados Unidos somete a los acusados a condiciones que se conocen como las "medidas especiales administrativas". Es algo que va mucho más allá del confinamiento en solitario y que está condenado por las organizaciones derechos humanos y las propias Naciones Unidas como no conforme a los estándares mínimos derechos humanos.

RFI: Se aceptaron los argumentos relacionados a la salud de Assange. ¿Qué argumentos en cambio rechazó la jueza Vanessa Baraitser?

Fidel Narváez: El argumento principal de la defensa es que se trata de una persecución meramente política. No se puede criminalizar la publicación de información así sea confidencial. Pero la jueza ha aceptado que habría habido una supuesta conspiración de parte de Assange y su fuente, la soldado Chelsea Manning, para sustraer información.

A mi juicio no fue así porque Chelsea Manning no requería de romper claves o piratear ningún sistema. Tenía acceso a la información que en efecto sustrajo y envió para su publicación.

El siguiente argumento es que Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos. Es evidente dado el asesinato a su personalidad que se le ha dado en ese país, dado que estaría juzgado en la "Corte de Espionaje" donde la mayoría del jurado vendría de la comunidad de Inteligencia, dado que fue objeto de espionaje en la Embajada del Ecuador y que sus documentos confidenciales, su estrategia y sus conversaciones con sus abogados han sido objeto de espionaje por parte de Estados Unidos.

Si no fuese por la condición de salud, Assange hubiera sido extraditado y eso es algo que le debe preocupar a todo el mundo: a los periodistas y a todos quienes creemos en la libertad de expresión.

RFI: En 2019, la justicia británica lo sentenció a 50 semanas de cárcel por haber violado su libertad condicional al haberse refugiado en la Embajada de Ecuador en 2012. Esa sentencia se cumplió. Sus abogados van a solicitar el miércoles que sea liberado bajo fianza.

Fidel Narváez: Es una decisión que todavía está pendiente. Es obvio que tiene derecho a defenderse en libertad. Además la sentencia de 2019 fue absolutamente desproporcionada e inédita. Nunca se había dado en Reino Unido, donde el saltarse una fianza no es un crimen sino una ofensa menor. En todo caso esas semanas se cumplieron hace muchísimo tiempo. El está encarcelado sin cumplir sentencia y sin ningún cargo en su contra, simplemente esperando el proceso de extradición. Sería vergonzoso para el sistema de justicia británico dejarlo en una cárcel de máxima seguridad después de haber ganado su caso hoy.

RFI: La jueza ha dado a Estados Unidos un plazo de 14 días para apelar la decisión. ¿Qué se espera que ocurra ahora?

Fidel Narváez: Lo más probable es que va haya una apelación. No creo que Estados Unidos vaya a desistir de su persecución si la ha llevado ferozmente durante los últimos 10 años. Este es un caso político, este no es un caso legal, no hay que equivocarse. Lo que se ha querido hacer con Julian Assange es sentar un precedente para que le quede claro, a cualquier periodista o cualquier otra persona que se atreva a publicar lo que Wikileaks ha publicado, que irán por ellos en cualquier parte del mundo para aplicar extraterritorialmente sus draconianas leyes como la Ley de Espionaje, que quisieron aplicar contra él. Van a persistir obviamente con todos los recursos que tienen a su disposición. La apelación a una corte superior es uno de ellos.

