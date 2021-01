Los servicios hospitalarios británicos sumergidos por una ola de contagios

“Nuestro servicio de terapia intensiva ya se llenó el sábado. El tsunami que venía desde Londres y que se venía acercando en las últimas semanas, llegó a Sheffield el sábado y hemos tenido que activar los planes de emergencia. Hemos abierto una unidad extra, estamos planeando suspender todas las operaciones que no sean de emergencia y el personal de los quirófanos se va ha trasladar a esta nueva unidad. Actualmente tenemos más pacientes con Covid que en el mes de abril. En Londres la situación es mucho peor, allí están atendiendo más pacientes de los que tendrían que atender, los hospitales se están saturando y empiezan a mandar pacientes a otros lugares del Reino Unido. Nosotros, por primera vez en 20 años, hemos recibido llamadas de unidades de terapia intensiva de Londres, pidiéndonos si podíamos recibir pacientes, porque ya no hay capacidad. La otra opción que tendrían, -que es algo que no quiero que ocurra nunca-, sería decidir quien puede tener un ventilador y quién no.”