Italia, preocupada por el retraso de Pfizer en la entrega de vacunas

"No se puede ralentizar la campaña de vacunación, y mucho menos la administración de la segunda dosis de la vacuna después de que se ha recibido la primera", dijo Domenico Arcuri.

Italia emprenderá acciones legales "en los próximos días" contra el laboratorio Pfizer debido a los retrasos en el suministro de las vacunas anti-covid, anunció esta semana el responsable de la unidad de crisis para la pandemia, Domenico Arcuri.

Anuncios Lee mas

Con Federico Guiglia, nuestro corresponsal en Roma.

"De la empresa farmacéutica Pfizer recibimos el 29 por ciento de dosis menos de lo esperado. Solíamos vacunar a 80 mil personas por día, ahora sólo 28 mil”. Son las palabras de Domenico Arcuri, el comisario extraordinario del gobierno italiano para la gestión de la emergencia contra el coronavirus, enfurecido por los retrasos.

Tres regiones del país -Lazio, Toscana y Valle d’Aosta- tuvieron que suspender la campaña de vacunación. Si la situación no se arregla y se aclara, es decir si Pfizer no vuelve a entregar todas las dosis previstas, como la Unión europea ha garantizado que sucederá a partir de la próxima semana, Arcuri no descarta la posibilidad de que Italia denuncie a la empresa norteamericana.

“La protección de la salud de los ciudadanos italianos no es negociable”, dijo Arcuri y con él están de acuerdo los ministros del gobierno y los presidentes de las regiones. La campaña no se puede detener, sobre todo para aquellas personas que ya han recibido la primera dosis y están esperando la segunda.

"No se puede ralentizar la campaña de vacunación, y mucho menos la administración de la segunda dosis de la vacuna después de que se ha recibido la primera", añadió Arcuri.

El viernes pasado, Pfizer y su socio BioNTech anunciaron inesperadamente que no estaban en condiciones de entregar la cantidad de dosis concertadas, lo que desencadenó la ira de varios países europeos, criticados además por la lentitud de la campaña de vacunación.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo