‘Los parlamentarios europeos estamos para fiscalizar a las farmacéuticas’

Para el eurodiputado Nicolás González Casares, del bloque socialista en el Parlamento Europeo, 'es necesario fiscalizar el cumplimiento de los contratos con las farmacéuticas'. La pandemia es una situación de 'altísima sensibilidad', dijo a RFI.

Anuncios Lee mas

Tanto Pfizer como AstraZeneca han anunciado retrasos en la entrega de las vacunas en Europa, lo que ha provocado la ira de numerosos países europeos.

Responsables italianos culparon a Pfizer por esos retrasos y no descartaron demandas.

Varios parlamentarios europeos no solo han protestado ante esta situación, sino que vienen pidiendo desde septiembre una mayor transparencia sobre el contenido de los contratos con las empresas productoras de medicamentos, en particular los acuerdos de compra anticipada pactados por las autoridades europeas y los laboratorios.

Hace poco, la Comisión Europea dio acceso público por primera vez a uno de los contratos de adquisición de vacunas contra la Covid: el de la biofarmacéutica alemana CureVac.

RFI entrevistó al eurodiputado Nicolás González Casares de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y miembro de la Comisión del Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo.

RFI. ¿Dar acceso a uno de los contratos es un primer paso en la buena dirección?

"Es cierto que la Comisión Europea dio acceso a uno de los contratos de adquisición de las vacunas, pero lo cierto es que faltan otros contratos por ver. Además, dio acceso, pero ciertas de las condiciones habían sido borradas".

RFI. Así es, el acceso fue parcial. De los seis párrafos sobre la responsabilidad jurídica, en particular sobre quién es responsable de los problemas, dos párrafos fueron tachados. Los laboratorios han impuesto el secretismo. ¿Qué pide el Parlamento Europeo?

"Exigimos dos cosas : primero, acceso a todos los contratos sin condiciones, es decir, sin borrar las partes que se refieren a los acuerdos económicos establecidos con las diferentes empresas".

RFI. ¿Por qué se debe tener esa transparencia?

"Para que podamos fiscalizar lo que está ocurriendo en las entregas de las vacunas comprometidas con las empresas productoras de medicamentos porque estamos denotando una falta de suministros y anuncios que no ayudan a seguir una acelerada campaña de vacunación y además ponen en peligro el prestigio de la Unión Europea ante este desafío que es la vacunación contra el virus causante de la pandemia".

RFI. ¿En qué cambia que la ciudadanía conozca los contratos? ¿Tal vez es una forma de ejercer presión para que las farmacéuticas reduzcan el precio de las vacunas?

"No es una cuestión de reducir el precio, eso no es lo importante, el precio no debe ser lo importante. Lo importante es que se cumpla lo acordado en cuanto a las entregas y si esto no esta siendo así, la Comisión debe actuar y los laboratorios deben actuar para que sí lo sea, para que las vacunas lleguen en numero suficiente a Europa y podamos seguir con una campaña de vacunación acelerada y cumplir los objetivos que estaban pactados. La ciudadanía tiene derecho a este ejercicio de transparencia. Y en este caso, ha traspasado ese derecho a los parlamentarios europeos que son los representantes de los europeos y las europeas en el Parlamento europeo. Y yo creo que es importante que se sepan cuales fueron las condiciones acordadas, si las empresas farmacéuticas están cumpliendo o no están cumpliendo y si esos contratos merecen o no algún tipo de reproche, bien sea económico o de otro tipo por parte de la Comisión Europea.

RFI. Por último, ¿por qué a pesar de la enorme contribución que están haciendo las empresas farmacéuticas para luchar contra el virus desarrollando vacunas eficaces en un tiempo récord es necesario insistir con este ejercicio de transparencia?

“No solo está la cuestión del hito de haber logrado una vacuna, lo que es extraordinario. Eso merece todo el respeto en cuanto a la ciencia y en cuanto a las empresas farmacéuticas. Pero aquí también hay que tener en cuenta el ritmo de vacunación y el lapso para que esto suceda también son importantes. Porque entre más tiempo nuestra población esté sin inmunizar, esto significa vidas que corren riesgo, vidas en peligro, y también significa que tardaremos más en volver a una normalidad, pues la pandemia está dañando nuestros modos de vida y nuestra economía. Por lo tanto, hay que ejercer presión para que haya esa transparencia, para fiscalizar el cumplimiento de los contratos. Estamos ante una situación de altísima sensibilidad que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, sin excepción. Nos está afectando por igual a todos y a todas en este continente y ya habíamos logrado una estrategia de vacunación magnifica que trataba a toda la ciudadanía por igual independientemente de su condición o del país en el que viviera y tenemos que seguir por esa senda".

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo