Polonia: Miles de manifestantes contra la entrada en vigor de ley antiaborto

Miles de personas salieron a las calles en Polonia después de que el gobierno conservador anunció el miércoles que el fallo del Tribunal Constitucional que prácticamente prohíbe el aborto entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial.

Con nuestra corresponsal en Varsovia, Sarah Bakaloglou

En Polonia, varios miles de personas se manifestaron el miércoles por la noche en decenas de ciudades del país para protestar contra la entrada en vigor del decreto del Tribunal Constitucional polaco que prohíbe casi por completo el aborto en el país.

El tribunal dictaminó en octubre que el aborto en casos de deformidad fetal grave es inconstitucional, situación que representa la inmensa mayoría de los abortos legales en el país.

Ante el Tribunal Constitucional, Dominika tiene lágrimas en los ojos. La joven de 24 años está en shock: "Estoy furiosa, quiero gritar muy fuerte, quiero llorar. Siento mucha emoción”.

Un poco más adelante en la procesión, Paulina también está aturdida. La joven pensaba que la enorme movilización de los últimos meses a favor del derecho al aborto haría retroceder al gobierno.

"Estoy muy decepcionada. Es como si mis derechos hubieran sido completamente pisoteados. ¿Qué significa ser una mujer en Polonia hoy en día? No tener derechos, como si alguien controlara mi cuerpo, mis decisiones. Es realmente injusto”, asegura.

La mayoría de las jóvenes entrevistadas dijeron que querían abandonar Polonia. Este es el caso de Deborah: "Estoy en un estado de ánimo en el que pienso en emigrar todos los días. Tengo que sobrevivir. No me siento segura ni en casa ni en este país en general. No me siento segura aquí. »

En Polonia, ahora sólo se permite el aborto en casos de violación, incesto y peligro para la vida de la mujer.

En otras ciudades polacas también había manifestaciones pese a las restricciones que prohíben las congregaciones de masa debido al covid-19.

Polonia, un país eminentemente católico, ya tenía una de las leyes más restrictivas de Europa en materia de aborto.

En la actualidad hay menos de 2.000 abortos legales cada año, según datos oficiales. Pero las organizaciones feministas afirman que anualmente se realizan cien veces más, unos 200.000, de forma ilegal o en el extranjero.

