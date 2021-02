Turquía: Erdogan responde a las protestas de estudiantes acusándolos de ‘terroristas’

El presidente turco comparó el miércoles a los estudiantes que se manifiestan en todo el país contra un rector nombrado por decreto al frente de una universidad con "terroristas". El dirigente islamista arremetió contra este bastión de libertad que discute los temas tabú de Turquía, en particular contra el colectivo LGTB.

El 1° de enero, el presidente turco nombró por decreto a un hombre cercano al gobierno como director de una prestigiosa universidad de Estambul, lo que provocó el inmediato enfado de los estudiantes de la Universidad del Bósforo, una institución de habla inglesa que hasta ahora había conseguido conservar cierta forma de autonomía.

La policía turca detuvo el martes a más de 170 personas que participaban en nuevas protestas que no muestran signos de agotamiento, a pesar de la represión cada vez más brutal de las autoridades.

Las protestas se han convertido en algo cotidiano en este bastión universitario donde se discute de todo, incluidos los temas más delicados de Turquía: el feminicidio, el destino de los kurdos, la cuestión armenia, la homosexualidad...

Entre los estudiantes, hay jóvenes acusados de insultar al Islam por organizar una exposición de arte que incluía una representación de un lugar sagrado del Islam decorado con banderas arco iris.

Las autoridades turcas dicen que no retrocederán. El presidente Recep Tayyip Erdogan lanzó duras acusaciones contra los estudiantes: "No consideramos que estos jóvenes, miembros de organizaciones terroristas, tengan realmente los valores nacionales y morales de nuestro país. Este país no será un país dominado por los terroristas. No lo permitiremos. Este país no revivirá incidentes como los de Gezi y no permitirá que se repitan”, aludiendo al parque donde transcurrió la protesta estudiantil de la primavera de 2013.

"Vamos a llevar hacia el futuro no a una juventud LGTB, sino a una juventud digna de la historia gloriosa de esta nación", declaró Erdogan durante un discurso en Ankara destinado a los responsables de su partido, el AKP.

"Ustedes no forman parte de la juventud LGTB. Ustedes no son parte de esos jóvenes que cometen actos de vandalismo. Al contrario, ustedes son quienes reparan los corazones rotos", dijo. "LGTB, no hay tal cosa. Este país es patriótico y moral”, recalcó el presidente turco el miércoles.

El ministro de Interior, Suleyman Soylu, suscitó gran indignación el sábado al declarar en un tuit que "cuatro desviados LGTB" habían sido arrestados.

Aunque la homosexualidad sea legal en Turquía, las personas homosexuales suelen ser objeto de acoso.

En los últimos años, varios eventos LGTB como el desfile del Orgullo Gay de Estambul fueron prohibidos.

