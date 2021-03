Vacunas: 'La Unión Europea fue incapaz de proteger a sus ciudadanos'

Reino Unido y Serbia no forman parte de la Unión Europea y sin embargo son líderes en la vacunación en Europa. En cambio, los países del bloque siguen atrasados en la vacunación, la producción de vacunas y la validación de las que ya existen. Esta situación ha 'fracturado la solidaridad europea', dice el profesor Patrice Martin-Genier. Entrevista de Florent Guignard.

Budapest, Praga, Bratislava, Varsovia y Viena están buscando negociar con Rusia y China, en algunos casos los dos, para obtener otras fuentes de aprovisionamiento en vacunas contra la Coivid. La vacuna rusa, sin embargo, no ha sido homologada todavía por la Agencia Europea del Medicamento.

Austria y Dinamarca están tratando de negociar con Israel para preparar la siguiente generación de vacunas, sin siquiera pasar por Bruselas. Suiza no ha aprobado todavía la vacuna AstraZeneca siendo que acaba de ser autorizada para las personas mayores de 65 años que presentan factores de riesgo.

En Europa, en otras palabras, también se ha impuesto la regla de "cada uno por su lado". El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, evocó incluso "tentaciones de secesión".

Florent Guignard entrevistó a Patrice Martin-Genier, profesor en Sciences Po e Inalco, autor de “¿Tiene Europa futuro?” (L’Europe a-t-elle un avenir?).

RFI. ¿Se puede hablar de una profunda crisis en la naciente Unión Europea de la Salud o se trata de un epifenómeno?

No, por desgracia para los que quieren continuar la construcción europea, no lo es. En el tema de las vacunas, la Unión Europea ha sido extremadamente frágil.

La UE ha sido víctima de una burocracia muy importante, de la lentitud administrativa, no solo en lo concerniente a los contratos, sino también en la producción de las vacunas, así como en la validación de ciertas vacunas”.

RFI. ¿Hay riesgos de que se produzca una fractura en la solidaridad europea?

Sí, todo esto ha contribuido a fracturar la solidaridad entre los Estados europeos.

Algunos han ido a tocarle la puerta a Rusia, otros a China. Este viernes, el canciller austriaco y la primera ministra danesa viajaron a Israel (para negociar contratos de vacunas de segunda generación). Ese país ha tenido un éxito fenomenal con su campaña de vacunación. No hay ninguna solidaridad europea. Hoy, el único país que apoya a la Comisión Europea es Francia.

RFI. República Checa, Hungría y Eslovaquia ya han aprobado, o están considerando aprobar, la vacuna rusa Sputnik V, que la Agencia Europea del Medicamento acaba de empezar a evaluar. Polonia también anunció que su presidente, Andrzej Duda, está considerando comprar la vacuna producida por China. En respuesta a estos anuncios, Clément Beaune, Secretario de Estado de Asuntos Europeos, dijo que si esos países “van a buscar la vacuna china y/o la rusa, sería grave. Plantea un problema de solidaridad y también un problema de salud". ¿Qué piensa usted?

Yo no entiendo por qué ese ministro dice que es grave. Parece que el gobierno francés quisiera apoyar a toda costa a la Comisión Europea, cuando la realidad es que ésta ha sido muy frágil en todo este proceso. Por eso no se le puede reprochar a los países de Visegrad (Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia), así como a otros países europeos, que quieran aprovisionarse con las vacunas china y rusa. Los países europeos fueron incapaces de validar vacunas que no presentan a priori riesgos.

RFI. Al mismo tiempo, hay una ruptura de solidaridad europea.

Sí, es cierto, pero ¿por qué? Porque Europa no fue capaz de enfrentar esta exigencia sanitaria y administrativa. Aunque uno sea profundamente europeo, hay que reconocer que la Unión Europea no fue capaz de proteger correctamente a sus ciudadanos. Por eso las administraciones europeas van a tener que aprender a dejar a un lado la excesiva prudencia y la burocracia que nos impide avanzar. Esto es una responsabilidad de la Comisión Europea.

