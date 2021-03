La entrevista de Enrique y Meghan, sacude a la realeza británica

La entrevista de Meghan y Enrique, hasta hace poco duque y duquesa de Sussex, ahora afincados en Estados Unidos ha impactado a Reino Unido. Invitados al programa televisivo de Oprah Winfrey la pareja contó su dolorosa ruptura con la familia real británica y su dramática partida de Inglaterra.

Con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico, y AFP.

La entrevista a los duques de Sussex ha tenido un fuerte impacto en el Reino Unido. Para la BBC, "es una entrevista devastadora" que revela "las terribles presiones dentro del palacio" y dibuja "la imagen de individuos insensibles perdidos en una institución" tan perdida como ellos.

En opinión del conservador Daily Telegraph la familia real necesita un "chaleco antibalas" ante una entrevista que contenía "suficientes proyectiles para hundir a una flotilla". "Y posiblemente, como algunos temen, para infligir el mismo daño a la monarquía británica".

Meghan Markle, de 39 años, afroestadounidense, reveló una conversación en el palacio cuando estaba embarazada (de su hijo Archie que nació el 6 de mayo de 2019) con una persona que se refirió al color de la piel de su hijo y le dijo que no heredaría ningún título nobiliario.

Sin embargo, Meghan no quiso decir qué miembro de la familia le hizo este comentario cuando se lo preguntó Oprah Winfrey porque, dijo, sería muy dañino para esa persona.

También confesó que se sintió muy sola, que se quedó aislada sin salir de casa hasta límites que nunca se hubiera podido imaginar. Explicó que pidió ayuda pero que nadie le hizo caso y que llegó a pensar en suicidarse durante los días negros que vivió en el palacio de Kensington.

En cuanto a la relación con su cuñada, con Kate Middleton, Meghan confirmó que la hizo llorar antes de su boda. Meghan y Enrique, se casaron en 2018 y hace un año se fueron de Inglaterra abandonando sus deberes como miembros de la familia real.

En la entrevista también intervino el príncipe Enrique, de 36 años, que desveló que su familia le cortó económicamente y que se sintió defraudado con su padre y con su hermano.

“Él sabe cómo se siente el dolor", dijo Enrique en referencia a su padre. "Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera", dijo en alusión a la separación de sus padres y al trágico destino de su madre, la princesa Diana, quien murió en 1997 en un accidente de tránsito en París cuando el conductor del auto en que viajaba junto con su pareja intentaba escapar de los paparazzi.

La presente entrevista evoca la que Diana concedió a la BBC en 1995, en la que admitió haber engañado a Carlos con el oficial del ejército James Hewitt.

Enrique dijo que siempre amará a su padre -heredero del trono- y a su hermano, el príncipe Guillermo, quienes "están atrapados" en las convenciones de la monarquía. "No pueden irse. Y les tengo una gran compasión por eso".

Asimismo, dijo que él y Meghan hicieron "todo lo posible" por permanecer en la familia real. "Me entristece que haya pasado lo que pasó, pero me siento cómodo sabiendo que hicimos todo lo que pudimos para que funcionara", señaló.

De momento no ha habido una respuesta oficial por parte de la Casa Real pero se espera alguna reacción porque las acusaciones son muy graves, principalmente la de racismo. Sí se han expresado personas relacionadas con la Reina. El ex jefe de prensa de la Casa Real, Charles Anson, se ha apresurado a decir que nunca no ha habido atisbo de racismo en el palacio de Buckingham.

