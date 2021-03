Dos años fuera del mundo: qué le espera a Navalny en la cárcel

Alexéi Navalny, el más famoso de los presos rusos, se encuentra en la prisión de Kolchugino, donde comparte celda con dos personas. Las cárceles rusas tienen mala fama, y si bien el sistema penitenciario se ha humanizado con el paso del tiempo, siguen siendo sinónimo de brutalidad.

Anuncios Lee mas

Las cárceles rusas siempre han sido consideradas un infierno y han estado plagadas de escándalos de tortura. El mes pasado, el periódico ruso Novaya Gazeta publicó un video que mostraba brutales torturas a presos rusos, uno de los cuales murió poco después de que se grabase el video. Ocurrió en Yarosvlav, una zona fronteriza con la región de Vladimir, donde está encarcelado Alexéi Navalny. Estar allí es como no estar en ninguna parte.

La prisión más antigua de Rusia se construyó en la ciudad de Cheboksary, a medio camino entre Nizhny Novgorod y Kazan, al este de Moscú. Fue construida por orden de Iván el Terrible en un castillo que data de 1555. El sistema ha cambiado desde entonces, pero las hipotecas del Gulag soviético siguen, según denuncian las ONG.

Aislamiento

Rusia tiene medio millón de presos en sus cárceles. Navalny es, a día de hoy, el más famoso. En la prisión de Kolchugino, comparte celda con dos personas dentro de la cuarentena rutinaria para los recién llegados.

Allí no tiene nada más que un televisor, y no puede recibir cartas ni comprar nada en la cárcel. “Pero no está mal, incluso hay una barra para hacer dominadas en el patio de ejercicios", dijo Navalny en un mensaje publicado en Instagram a través de un colaborador. Pronto podrá sacar algún libro de la biblioteca de la cárcel. “De momento el único entretenimiento son los experimentos de alta cocina”. Al parecer, él y sus compañeros de celda estaban secando pan para hacer picatostes.

El sistema penitenciario ruso se ha humanizado con el paso del tiempo, y hasta se ha reducido la población reclusa. Pero las cárceles del país todavía son sinónimo de brutalidad, según ex reclusos y grupos de Derechos Humanos.

Los que han pasado por esos muros la conocen como una prisión extremadamente estricta. En el caso de Navalny, el duro régimen servirá para aislarlo psicológicamente tras el alza de popularidad que ha experimentado en los últimos meses. Tiene dos años y medio de condena por delante.

Desde que en enero Navalny regresó a Rusia su encarcelamiento ha desencadenado protestas. El líder opositor está en el ojo del huracán desde que el pasado mes de agosto fuera envenenado en lo que él (y varios gobiernos occidentales, así como entidades internacionales) ha descrito como un intento de asesinato por parte del Estado ruso utilizando un agente nervioso de uso militar. Fue trasladado en avión a Alemania, donde permaneció durante meses de tratamiento y recuperación. Las autoridades rusas denunciaron que, como resultado, él no se reportó ante ellos regularmente, como requerían las condiciones de una libertad condicional anterior.

Cuatro tipos de colonias penales

Rusia (con 331 presos por cada 100.000 habitantes, y sólo un 8% de presas, según World Prison Brief) tiene cuatro tipos de colonias penales, cada una con un régimen diferente según la gravedad de los delitos de los reclusos.

Prisión de Kolguchino, donde se encuentra el líder opositor Alexéi Navalny, el 4 de marzo de 2021. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

En la prisión de Navalny (donde la mayoría de los internos está por cargos de robo y drogas) tiene el llamado "régimen ordinario", con prisioneros alojados en grandes barracones con hasta 150 camas en cada uno y cuartos de baño que consisten en un agujero en el suelo. Sólo unos pocos están en grupos más pequeños. Pero en la práctica, la IK-2 tiene un régimen algo más estricto que las de su categoría, según The Moscow Times.

Navalny podría ir pronto a otra prisión. En Rusia existe el proceso de "etapirovanye" (traslado por etapas), en el que miles de presos son transportados anualmente en vagones especiales hasta su nuevo emplazamiento.

Otra práctica habitual es el “trabajo penal”, que se desempeña en zonas de producción dentro de la colonia. Esto hace que los presos ganen un salario para sufragar su mantenimiento. Los presos suelen trabajar en la industria ligera: por ejemplo, cosen uniformes militares. En la época soviética podían emplearse para la minería o la madera. Todavía hoy no siempre este esquema se desarrolla dentro de lo razonable. Una investigación estatal detectó que mujeres presas trabajaban 14 horas al día con un día libre al mes.

Pero tal vez lo más grave es que algunas prisiones están manejadas por los propios internos, al menos en lo que se refiere a los asuntos del día a día. Por eso se abre la puerta a abusos y corruptelas.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo