Contrabando y pandemia: una fórmula explosiva en el norte de Marruecos

La pauperización se ha acelerado a partir de las medidas contra el contrabando, única fuente de trabajo en la región marroquí ubicada frente a Celta. Un año de pandemia rompió los límites de la desesperación de la gente y volcó a miles de familias hacia el mar en busca de otra vida posible en el enclave español.

Anuncios Lee mas

“Esto se veía venir. La pandemia solo hizo acallar un poco las protestas que se venían dando en toda esa zona del norte de Marruecos en demanda principalmente de trabajo”, dijo a Radio Francia Internacional Omar RAFIWAK, fundador de la primera organización de ayuda a migrantes marroquíes en España (AMME).

Rafiwak vive en Tetuán, la localidad marroquí más cercana al enclave español de Ceuta, y explica que el descontento de los habitantes de la región se da principalmente entre los jóvenes, muchos de ellos con carreras terminadas, pero que hacen parte del paro porque allí no hay trabajo. La única fuente de empleo se ubica en la informalidad del contrabando, blanco de recientes medidas restrictivas.

“La situación se ha ido agravando con la pandemia y con el cierre de la frontera no solo al contrabando sino a la entrada y salida de las personas. A los nuevos varados ((NdR desempleados) se han sumado quienes se dedicaban al contrabando” afirma el activista por los derechos de inmigrantes.

Rafiwak advierte sobre las dificultades que enfrenta la implementación de una economía informal en la zona ante el poderío del contrabando en el mercado. “Aun si el gobierno de Marruecos quisiera empezar a crear fuentes de trabajo, las empresas que se creen terminarían fracasando porque todo lo que entra por contrabando, los productos que vienen de China o de lugares donde se fabrican las cosas muy baratas, rompe cualquier tipo de creación de empleo”.

RFI: La prensa española coincide en que este éxodo habría sido incitado por el gobierno de Marruecos en retaliación por la decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Omar RAFIWAK: En España se cree que todo lo que está pasando es respuesta a la actitud del gobierno español hacia el tema del Sahara, y eso no es descartable, pero no es la razón exclusiva. Nadie puede imaginar que a la gente le van a decir echaros al mar e iros a Ceuta, y entonces se van a ir. No. Un padre no se atreve a agarrar a su hijo con un flotador e irse si no es por la locura del desespero. Y ahora lo están haciendo”

RFI: ¿Usted cree que hay otras razones para que suceda lo que vimos en las últimas horas?

Omar RAFIWAK: Sí. La situación económica que se está agravando. La gente estuvo protestando, pero nadie le escuchó, nadie se sentó hablar con ellos, lo único que se hizo fue enviar a la policía y acallar las protestas. Tú puedes cerrar una puerta por donde entra el contrabando que evidentemente fastidia la economía del país, pero lo que no puedes hacer es no dar alternativas a la gente. Con ello solo la llevas a la desesperación. Y por esa desesperación la gente llega a hacer lo que hemos visto. Imágenes terribles que no son muy diferentes a la de las pobres mujeres cargadas con grandes pesos, intentado pasar mientras la policía las apalea, hasta que logran pasar a Ceuta para poder vender un contrabando que apenas les da dinero para sobrevivir. Y al otro día, volver a hacer de carguero o carguera.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo