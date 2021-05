Un primer debate muy consensual para suceder a Merkel

La verde Annalena Baerbock, el conservador Armin Laschet y el socialdemócrata Olaf Scholz mantuvieron este jueves una primera discusión televisada para convencer al electorado de quién es el mejor candidato para ser el nuevo canciller de Alemania. Este primer debate a tres no dejó entrever claras diferencias entre los aspirantes.

Quien esperaba los épicos enfrentamientos usuales en España o Argentina habrá necesitado varías tazas de café para soportar esta primera -no sé si alcanza la palabra,- confrontación , entre los tres postulantes con más posibilidades de ser canciller alemán.

Armin Laschet de los demócrata-cristianos, Olaf Scholtz por los socialdemócratas y la más esperada Annalena Baerbock, la candidata de los Verdes, favorita de los sondeos. El primer round entre los candidatos tuvo como tema central Europa. Una de las poquísimas diferencias fue en el tema gasto militar. Socialdemócratas y demócrata-cristianos insistieron que Alemania debe intentar llegar a dedicarle un 2% de su presupuesto como lo afirman los acuerdos también con Estados Unidos; la candidata verde tuvo una pequeña divergencia

“Se dice que se tiene el objetivo del 2%, pero si los objetivos no se logran, hay un problema o en la meta o en la manera de manejarlo. Hemos visto que el tema de seguridad, lograr la mayor protección del país, no coincide con esa manera de gastar. Hay que aprender a mejorar lo que en el pasado no ha funcionado”, dijo Baerbock.

Los otros dos candidatos a canciller son parte de la actual coalición de gobierno y no les quedó mucho más que confirmar lo que Merkel ha hecho hasta ahora en materia europea y que ha sido más bien uno de sus puntos frustrantes y más criticados de su gobierno: reaccionar ante las crisis de la Unión Europea pero sin haber ofrecido jamás una visión de su futuro.

Seguramente el tema europeo no es el más importante para los votantes alemanes; quienes esperaban escuchar una voz nueva, fresca y audaz en la candidata de Los Verdes Annalena Baerbock, quedaron frustrados.

La diferencia entre los candidatos fueron tan pequeñas que nadie podría sacar de esta discusión algún argumento para preferir a alguno de ellos. Más que discusión este fue un encuentro entre tres candidatos que no tenían algo demasiado nuevo que decir. Habrá que esperar ahora que los debates se centren en Alemania para ver una discusión más animada y con proyectos que se destaquen.

