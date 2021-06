El líder de la Junta birmana, Min Aung Hlaing, de visita en Moscú

Min Aung Hlaing, el líder de la Junta que tomó el poder en Birmania en febrero pasado, llegó a Moscú este domingo 20 de junio para una visita de varios días, por invitación del Ministerio de Defensa ruso. Es la segunda vez desde el golpe de Estado en Birmania que Min Aung Hlaing realiza un viaje oficial al extranjero.

Anuncios Lee mas

Por el corresponsal de RFI en Moscú, Daniel Vallot.

Rusia ya había mostrado un claro apoyo a la Junta birmana al enviar a su viceministro de Defensa a Rangún en el pasado mes de marzo, en medio de la represión de las manifestaciones prodemocráticas.

Esta visita del líder de la Junta, Min Aung Hlaing, muestra que Rusia está decididamente del lado de los militares que han tomado el poder en Birmania, cuando hace unos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó una resolución pidiendo a los países miembros que "detengan el flujo de armas" hacia Birmania, votación en la que Rusia prefirió abstenerse.

No se han revelado los detalles ni la duración de su visita en Moscú, pero se sabe que Min Aung Hlaing fue invitado por el Ministerio de Defensa ruso y que asistirá a la Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional esta misma semana. Aunque la reunión no se ha anunciado oficialmente, también podría reunirse con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

Venta de armas

Es probable que la visita sirva para que Rusia celebre contratos de armamento con la Junta birmana. Rusia ha sido un socio tradicional de Birmania en la cooperación militar, y es ahora su segundo proveedor de armas, sólo por detrás de China. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, desde 1999 Rusia ha vendido armas por un valor de 1.500 millones de dólares a Birmania, frente a los 1.600 millones de dólares de China.

Con el golpe de Estado perpetrado contra Aung San Suu Kyi, Moscú espera aumentar su presencia en Birmania y, a través de ella, en el Sudeste Asiático. Para el jefe de la Junta, esto no supone ningún problema: los buenos modales de Rusia no sólo le permiten salir de su aislamiento internacional, sino también escapar de un asfixiante cara a cara con China, una de las pocas potencias, junto con Rusia, que no condenó el golpe.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo