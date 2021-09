Atentados de París: ¿El fin de la falta de coordinación de los servicios de inteligencia?

El intercambio de información relacionada con el terrorismo en Europa fue muy criticado tras los atentados de París del 13 de noviembre de 2015 y de Bruselas del 22 de marzo de 2016. Los servicios de inteligencia nacionales guardaban celosamente la información que tenían. Sin embargo, ya en el verano de 2015, varias fuentes sabían que ciudadanos belgas y franceses que regresaban de Siria estaban preparando atentados. ¿Existe hoy una verdadera cooperación europea en el ámbito de la inteligencia?

Anuncios Lee mas

Por Laxmi Lota, corresponsal de RFI en Bruselas

14 de noviembre de 2015: confusión en Cambrai. Al día siguiente de los atentados de París, Salah Abdeslam es detenido por la gendarmería francesa. El nombre del único atacante superviviente del comando terrorista, está registrado en el sistema de información europeo Schengen. Pero no aparece en la información su radicalización. Los franceses llaman a sus colegas belgas después de haber dejado pasar el coche.

George Dallemagne es un diputado federal belga que investigó los fallos y disfunciones de la lucha antiterrorista franco-belga: "Fue bastante desordenada en su momento, los datos no se compartían necesariamente, ni mucho menos. Recordamos en particular el episodio de Cambrai, cuando Salah Abdeslam huyó, salió de París al día siguiente de los atentados del 13 de noviembre y fue interceptado por la gendarmería francesa antes de ser liberado con bastante rapidez”.

Lea también: Juicio por los atentados de 2015: el testimonio de las esposas de los hermanos Clain

Lea también: Juicio por los atentados del 13 de noviembre: los orígenes del yihadismo en Francia

La CIA y los servicios de inteligencia de Francia y Bélgica tenían información desde el verano de 2015 sobre la preparación de atentados por parte de ciudadanos belgas y franceses. Una de las alertas incluso se refería directamente a Salah Abdeslam.

“Se habían dado algunas alertas, en particular por parte de agentes de la policía de Bruselas", continúa George Dallemagne. “Por desgracia, estas alertas no se tomaron lo suficientemente en serio. Simplemente [Salah Abdeslam] fue marcado para una vigilancia discreta, un control discreto, y no fue marcado para una detención inmediata. Debería haberlo sido, si toda la información que se había recogido sobre él se hubiera reunido y procesado adecuadamente”, subraya.

400 millones de datos

¿Cuál es la situación actual? El intercambio de información ha mejorado mucho, explica Gilles de Kerchove, coordinador europeo de la lucha contra el terrorismo: "Los Estados miembros comparten mucho más, si no prácticamente todo lo que tienen sobre el terrorismo. Existe una tradición en el ámbito de la inteligencia, que consiste en intercambiar información de forma bilateral y no multilateral. Desde entonces, hemos pasado a una difusión completa dentro de la Unión Europea”.

Se ha creado un centro antiterrorista en los Países Bajos. Una herramienta indispensable para George Dallemagne. "Hay funcionarios de inteligencia de todos los países de la Unión Europea que intercambian información en tiempo real sobre el terrorismo y todas las amenazas que puedan pesar sobre las poblaciones de los países europeos”, recalca.

El problema actual no es tanto el intercambio de información como el análisis de miles de datos. Gilles de Kerchove considera que este es el reto a superar en los próximos años. "El servicio de inteligencia y el servicio de policía se enfrentan ahora a un tsunami de datos. ¿Cómo espera que un ser humano procese 400 millones de datos? Así que hay que utilizar la inteligencia artificial, hay que desarrollar algoritmos de procesamiento de la información -no es fácil-, pero también hay que desarrollar la capacidad de los analistas", apunta.

El futuro cercano del ciberterrorismo

¿Podría esta nueva gestión de la información vital evitar lo peor hoy en día? Por desgracia, se vislumbran nuevas formas de ataque y la UE debe estar preparada para ellas.

“Hasta ahora no hay ciberterrorismo en el sentido primario de la palabra para descarrilar trenes, tomar el control de un centro de tráfico aéreo, tomar el control de una represa, lo que sea", explica Gilles de Kerchove. “Esto podría ocurrir dentro de cinco años. Del mismo modo, imaginemos que pudiéramos, en algún momento, manipular los virus. Imagínese que alguien utiliza un dron y lo libera sobre un estadio de fútbol, etc. Estamos en un escenario de pesadilla, pero tenemos que estar preparados para ello”, advierte.

En 2019 se creó en París una Escuela Europea de Inteligencia. Permite un intercambio de ideas, pero no forma a nuevos expertos.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo