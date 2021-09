Noruega: amplia victoria de la oposición de izquierda en las elecciones legislativas

El laborista Jonas Gahr Støre ganó el lunes 13 de septiembre en unas elecciones parlamentarias dominadas por el destino de las actividades petroleras del país. La primera ministra conservadora Erna Solberg admitió su derrota.

"Hemos escuchado, hemos esperado y hemos trabajado duro, y ahora podemos decirlo por fin: ¡Lo hemos conseguido!", dijo Jonas Gahr Støre, el probable próximo Primer Ministro, entre los vítores de los activistas.

Se espera que los cinco partidos de la oposición obtengan 100 de los 169 escaños del parlamento unicameral noruego Storting, suficientes para desbancar a la coalición de derecha de la conservadora Erna Solberg, que admitió su derrota el lunes por la noche. "La labor del Partido Conservador en el Gobierno ha terminado por esta vez", dijo la dirigente que gobernaba desde 2013, un récord para la derecha. "Me gustaría felicitar a Jonas Gahr Støre, que en este momento parece tener una clara mayoría para cambiar el gobierno".

Con 89 escaños en este momento, los laboristas de Jonas Gahr Støre van camino de conseguir la mayoría absoluta con sus aliados favoritos, el Partido de Centro y la Izquierda Socialista, sin necesitar a las otras dos fuerzas de la oposición, los Verdes de MDG y los comunistas de Rødt.

Esto debería facilitar las negociaciones para formar un gobierno de coalición, que sin embargo prometen ser largas y delicadas. El MDG, en particular, había condicionado su apoyo al cese inmediato de las prospecciones petrolíferas en el país, el mayor exportador de hidrocarburos de Europa Occidental, ultimátum rechazado por Jonas Gahr Støre.

El petróleo en el centro de la campaña

Millonario de 61 años y partidario de subir los impuestos a los más ricos, ha hecho campaña contra la desigualdad social. El probable jefe del próximo gobierno aboga -al igual que sus oponentes conservadores- por una salida suave y gradual de la economía del petróleo. "La demanda de petróleo está en declive. Está ocurriendo por sí mismo, por la ley del mercado. No hay que decretarlo (...) sino tender puentes hacia actividades futuras", declaró el domingo a la AFP el responsable de energía de los laboristas,

La "alerta roja para la humanidad" lanzada a principios de agosto por los expertos en clima de la ONU (IPCC) ha situado el tema del calentamiento global en el centro de la campaña electoral y ha obligado al reino a reflexionar sobre el destino de las actividades petroleras que lo han hecho inmensamente rico. El sector petrolero representa el 14% del producto interior bruto de Noruega, más del 40% de las exportaciones y 160.000 empleos directos.

Por eso, a pesar de la crisis climática, Jonas Gahr Støre no quiere dar una fecha para el fin de su explotación. En esto coincide con el partido centrista, que será uno de sus aliados, y que está en la misma línea, explica nuestro corresponsal en Oslo, Frédéric Faux. Esto no es, por el contrario, del agrado de los Verdes, pero ya no es un problema, porque podrá gobernar sin ellos. Por otro lado, se enfrentará al Partido Socialista de izquierda, grupo que necesitará para apoyar la coalición y que exige un cambio total de modelo económico.

Así que las discusiones serán seguramente tranquilas, y estos partidos, todos de izquierda, ya han trabajado juntos. Pero eso fue entre 2005 y 2013, antes de la crisis climática.

En Noruega, el sector petrolero representa el 14% del Producto Interior Bruto (PIB), más del 40% de las exportaciones y 160.000 empleos directos.

El oro negro también permitió a este país de 5,4 millones de habitantes amasar el mayor fondo soberano del mundo, con casi 12 billones de coronas en activos (1,2 billones de euros, 1,4 billones de dólares).

