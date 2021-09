Ucrania: El asesor del presidente Zelenski evita un intento de asesinato

Sergei Shefir, primer consejero del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, fue objeto de un atentado el miércoles 22 de septiembre. Su conductor resultó herido en el ataque.

Con nuestro corresponsal en Kiev, Stéphane Siohan, y AFP.

A las 10 de la mañana del miércoles 22 de septiembre, en una localidad cercana a Kiev, el Audi sedán de Sergei Shefir, fue rociado con balas de una ametralladora de 7,62 mm. Se encontraron diez impactos en la carrocería del vehículo. El asesor de Volodimir Zelenski no fue alcanzado por las balas pero su conductor resultó gravemente herido, aunque su vida no corre peligro.

Shefir, de 57 años, producía y era guionista de la serie de televisión en la que actuaba Zelenski, actor de profesión, antes de convertirse en presidente de Ucrania.

El Fiscal General de Ucrania se presentó en el lugar de los hechos e inmediatamente se abrieron cargos por intento de asesinato. Los hechos tuvieron lugar mientras el presidente Zelenski y gran parte de su equipo se encuentran en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, el portavoz presidencial reaccionó inmediatamente y declaró que los instigadores serán castigados, y que este acto no cambiará la política de Zelenski.

"Saludarme disparando desde el bosque contra el coche de mi amigo es algo cobarde", declaró el presidente ucraniano en un video grabado en Nueva York. "La respuesta será fuerte", señaló el mandatario, afirmando que todavía no se sabe quién está detrás del ataque. "Esto no afecta al camino que he elegido con mi equipo, de cara a [alcanzar] cambios, desenmascarar nuestra economía, combatir a los criminales y a amplios e influyentes grupos financieros", agregó.

Este acto de intimidación es un mensaje directo al presidente ucraniano, que, presionado por sus socios occidentales, está presionando a los oligarcas.

De hecho, esta semana, el Parlamento debe estudiar una ley destinada a reducir la influencia de los oligarcas en Ucrania, y Shefir, al que se apunta esta mañana, es el enlace entre Zelenski y los oligarcas del país.

En los últimos años, Ucrania se ha visto sacudida por varios intentos de asesinato.

El país está implicado desde 2014 en un conflicto en el este de su territorio contra separatistas prorrusos apoyados, según el gobierno ucraniano y sus aliados occidentales, por Moscú.

