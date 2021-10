Se abre el juicio contra Matteo Salvini en el caso de los migrantes

El líder de la extrema derecha está acusado de secuestro y abuso de poder por haber prohibido el desembarco de 147 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo por la oenegé Open Arms en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior.

Anuncios Lee mas

El juicio contra el dirigente italiano de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, empezó este sábado en Palermo, en Sicilia.

El ex ministro del Interior italiano está sentado en el banquillo de los acusados por secuestro y abuso de poder contra 147 migrantes rescatados en el Mediterráneo, en 2019. De ser hallado culpable, Salvini podría ser condenado a un máximo de 15 años de prisión.

Durante seis días, se negó a otorgar el permiso de atracar en un puerto seguro al barco de la organización española, que ancló frente a la pequeña isla italiana de Lampedusa, al sur de Sicilia, mientras empeoraban las condiciones de las personas a bordo.

Los migrantes pudieron desembarcar gracias a una orden emitida por la justicia siciliana al término de una inspección a bordo que confirmó la emergencia sanitaria y el hacinamiento dentro del barco.

Por su parte, Salvini aseguró que la decisión tomada no fue solamente suya, sino que la acordó con el Gobierno, incluido el primer ministro por entonces, Giuseppe Conte. Esta declaración provocó que los fiscales solicitaran que en la lista de testigos también apareciera Conte, así como la actual ministra de Interior, Luciana Lamorgese, y el ministro de Exteriores, Luigi di Maio.

En este caso comparecerá como testigo el actor estadounidense Richard Gere, tal como pidió Open Arms, la oenegé española que opera el barco de rescate. Gere accedió al buque en un gesto de solidaridad con los inmigrantes antes de que atracara en la isla siciliana de Lampedusa.

"Salvar a personas no es un crimen, sino una obligación no sólo de los capitanes sino de todo el Estado", aseguró el fundador y director de Open Arms, Oscar Camps antes de la audiencia, asegurando que el juicio no tiene motivaciones políticas.

El inicio del proceso coincidió con la llegada de 406 migrantes, rescatados en varias operaciones frente a las costas de Libia por la oenegé Sea Watch, al puerto siciliano de Pozzallo, según la agencia italiana AGI.

Con AFP

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo