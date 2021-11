Covid-19 en Alemania: preocupación por el aumento de los contagios

La evolución actual de la pandemia de Covid en Alemania, con un aumento de las infecciones, es más rápida que la observada hace un año, a pesar de las vacunas lanzadas a finales de diciembre. Las autoridades están estudiando medidas y una nueva reunión de las autoridades federales para evitar una cuarta oleada, que socavaría en parte los avances logrados en los últimos meses.

Con Pascal Thibaut, corresponsal de RFI en Berlín

"Hay cierta despreocupación”, comentó el fin de semana la canciller alemana Angela Merkel, alarmada por el aumento del número de infecciones en Alemania. En una semana, el aumento ha sido del 50%, con una tasa de incidencia el lunes de 155 casos de Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Las recientes vacaciones escolares y el aumento de los viajes y las reuniones en interiores pueden explicar esta evolución. Pero no sólo eso.

Fuerte aumento de los ingresos hospitalarios

La campaña de vacunación está estancada con dos tercios de la población protegida; las vacunas de refuerzo -una tercera dosis- para las personas mayores y más vulnerables avanzan lentamente. El Ministro de Sanidad propone reabrir los centros de vacunación para agilizar las cosas.

Según un sondeo Forsa encargado por el ministerio de Salud, publicado el jueves, convencer a los reticentes a la vacuna no es fácil. El 65% de las personas no vacunadas entrevistadas dijeron que "en ningún caso" querían recibirla y 23% afirmó que "no estaban dispuestas".

El número de ingresos hospitalarios por Covid ha aumentado un 40% en una semana. Aunque las unidades de cuidados intensivos tienen reservas, el número de camas disponibles ha disminuido en comparación con el año pasado debido a la escasez de personal.

"Si la evolución continúa, pronto tendremos 3.000 pacientes en cuidados intensivos", advirtió recientemente en una entrevista al grupo de periódicos regionales Redaktionsnetzwerks Deutschland, y esto dará lugar a "restricciones sobre el funcionamiento normal" de ciertas entidades, como el aplazamiento de operaciones programadas, indicó el presidente de la empresa alemana de hospitales, Gerald Gass.

La Ministra de Salud pide una nueva reunión entre el Gobierno Federal y los Länder, pero las opiniones sobre la utilidad de dicho encuentro están divididas.

