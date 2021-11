Portugal, el buen alumno de la troika, se enfrenta a unas elecciones anticipadas

Portugal deberá conocer esta semana la fecha de sus elecciones legislativas anticipadas, después de que el Gobierno socialista del primer ministro António Costa, minoritario, se enfrentara a un parlamento hostil al presupuesto del Estado para 2022.

Por António Oliveira e Silva, corresponsal de RFI en Lisboa

Es muy probable que Portugal, el buen alumno de la troika durante la crisis financiera de hace una década, se enfrente a unas elecciones anticipadas que podrán dictar el final de un ciclo político.

Después de años de una espartana austeridad, impuesta por los acreedores de la troika internacional, llamada a acudir con un rescate financiero a un país al borde de la bancarrota, los portugueses decidieron darle una oportunidad nueva al Partido Socialista.

Si en el año 2011 el tono del discurso del entonces primer-ministro Pedro Passos Coelho (PSD, liberal-conservador) quedaba marcado por la necesidad de recortes y contención, cuatro años después, António Costa y su gobierno minoritario les dijeron a los portugueses que la austeridad impuesta por los acreedores de la troika había llegado a su fin.

En 2015, el Partido Socialista (centro-izquierda) logró el segundo lugar en lo que toca a diputados en las elecciones del 2015. En un acuerdo inédito - que no una coalición - con el Partido Comunista Portugués (izquierda) y el Bloque de Izquierda - firmó acuerdos de gobernabilidad, para enfado de la derecha, que pasó a oposición.

Hubo quienes le llamaran a esa unión de acuerdos una "geringonça", palabra portuguesa que se puede traducir al español como un "chirimbolo", un objeto raro, algo que no tiene utilidad y que uno no llega a identificar. Pero la verdad es que la "geringonça" funcionó, no sin sus tensiones, con PCP y BE tirando a la izquierda en todos los temas de concertación social, como los sueldos y beneficios sociales.

Ahora, en su segundo mandato, la prensa portuguesa dice que António Costa fue traicionado por sus compañeros de la "geringonça". Una traición fruto del fiasco que fueron las negociaciones para el presupuesto de 2020, esencial para que Portugal pueda beneficiarse de los fondos europeos y recuperarse del duro golpe asestado a su economía durante la pandemia del covid19.

Es que, pese a su creciente popularidad entre turistas y expatriados financieros, con un Gobierno que se esfuerza por dar a conocer al país Ibérico como la California europea de clima ameno y precios atractivos, Portugal sigue siendo la economía más pobre de Europa Occidental - sino de toda la Unión Europea.

Los sueldos medios son los más bajos de la región (665 euros mensuales) y el poder de compra y la tasa de ahorro no tienen comparación con las de sus vecinos, como España o Italia.

Después del fiasco en las negociaciones, le toca al presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa (PSD), disolver la Asamblea de la República - el parlamento portugués, sistema unicameral, y convocar elecciones anticipadas, que el líder del principal partido de la oposición, Rui Rio, desea que tengan lugar lo más pronto posible.

Marcelo Rebelo de Sousa deberá hablar al país en cadena nacional este jueves, mientras que los principales medios nacionales se le adelantan y hablan de unos escrutinios posiblemente a finales de enero, a la vez que el ejecutivo en funciones de António Costa tendrá posibilidad de seguir ejecutando políticas esenciales que muchos consideran importantes.

Es el caso de acuerdos de concertación social para una subida progresiva de los sueldos, sea cual fuere el color del ejecutivo en los próximos años.

El muy mediático Marcelo Rebelo de Sousa, que comentaristas de la izquierda acusan de responsabilidad por la actual crisis política, dijo que su decisión "tendrá en cuenta el interés nacional."

Y si los sondeos no se equivocan - se vienen equivocando mucho en Portugal en los últimos tiempos - la derecha debería llegar al poder.

El regreso de la derecha

Sería una coalición entre el Partido Socialdemócrata (centro-derecha), el Centro Democrático y Social (democristianos), los nuevos Iniciativa Liberal (derecha) y Chega!, un partido de extrema derecha, cuyo líder, salido del PSD, llegó a diputado en la Asamblea Nacional con un discurso antiinmigrantes y con insultos racistas y xenófobos a las comunidades gitanas y afro-portuguesas, a quienes acusan de "no hacer nada" y de "vivir" de subsidios.

Es este jueves que Portugal conocerá su destino. Unas elecciones anticipadas, la posibilidad del retorno de la derecha al poder y, por la primera vez su Historia reciente, desde la vuelta a la democracia en 1974, el aumento del número de diputados en el parlamento de una fuerza política que no duda en hablar del "tiempo de Salazar" con una nostalgia sin complejos. Se refieren a los miembros del partido Chega! (Basta!) a la dictadura liderada por António de Oliveira Salazar, que mantuvo a Portugal aislado de la Europa del crecimiento del post-guerra y centrado en sus colonias africanas de Angola, Mozambique o Cabo Verde, pese a las presiones de la Comunidad Internacional.

