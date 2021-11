Covid-19: Irlanda vuelve a imponer restricciones para frenar la nueva ola

Irlanda reinstaura medidas a partir del viernes 19 de noviembre para contener la creciente ola de infecciones. Las restricciones son mínimas y, sobre todo, un llamamiento a la responsabilidad personal.

Con nuestra corresponsal en Dublín, Emeline Vin

Las nuevas restricciones afectan principalmente al sector del ocio. Los bares, restaurantes y discotecas tendrán que cerrar a medianoche, menos de un mes después de que se levantara el anterior toque de queda. El certificado sanitario, antes reservado a la hostelería y válida sólo para los vacunados, se extiende ahora a los teatros y cines.

Además, el gobierno recomienda encarecidamente que quienes puedan hacerlo teletrabajen a partir del viernes. El Primer Ministro Michael Martin, en un discurso televisado, recordó a todos su obligación de reducir la interacción social.

¿Más medidas restrictivas en el futuro?

Se trata de una obligación moral, no legal, ya que las transmisiones alcanzan los niveles del pasado febrero, en plena tercera ola. Si no se frena, la trayectoria actual pronto obligará a los hospitales a dejar atender casos que no sean de covid.

Desde marzo de 2020, Irlanda ha sufrido ya 11 meses de confinamiento. El apoyo financiero ante el covid se detendrá a partir de esta semana, pero el Primer Ministro no descarta nuevas medidas más restrictivas en las próximas semanas si la situación sanitaria sigue deteriorándose.

