Covid-19: Austria inicia un nuevo y frustrante confinamiento de tres semanas

En Austria, toda la población vuelve a encerrarse desde el lunes. El país registra 15.000 nuevos casos diarios en una población de menos de 9 millones. Desde la pasada primavera boreal, es el primer país europeo que adopta una medida de este tipo, pero también es el primero en Europa que decide la obligación de vacunación que entrará en vigor el próximo mes de febrero.

Adiós a los cafés y restaurantes, a los teatros y cines, a los museos y a las tiendas no esenciales. Comienzan tres largas semanas de encierro para los austriacos, informa nuestra corresponsal en Viena, Isaure Hiace. Los vieneses en general viven el cuarto confinamiento, para Pia, entrevistada por RFI, el quinto.

"Es frustrante, siento que ya me he acostumbrado, ¡pero no quiero acostumbrarme! No quiero acostumbrarme a la idea de quedarme en casa todo el tiempo", explica. “Me hubiera gustado seguir viviendo una vida normal, me da rabia”, subraya.

Otros, como Julia, temen las consecuencias económicas de este abrupto encierro, especialmente en esta época del año. "Me parece muy malo para el turismo y las empresas. Sus reservas están llenas, han pedido mucha mercadería para el periodo navideño y, de repente, se produce este cierre. Así que no tendrán ingresos para pagar estos productos”, advierte.

Un bloqueo hasta el 12 de diciembre

Viena vuelve a ser una ciudad muerta. Tiendas, restaurantes, mercados navideños, conciertos y peluquerías cierran: a excepción de los colegios, la capital y el resto del país se despiertan en silencio el lunes. Como en anteriores confinamientos, los 8,9 millones de austriacos tienen, sobre el papel, prohibido salir, salvo para ir de compras, hacer deporte o recibir atención médica.

Muchos también están enfadados con el gobierno por no haber anticipado, como Sandra. "Realmente podríamos haberlo evitado, pero el gobierno no hizo nada y reaccionó demasiado tarde. Son muchos los científicos que predijeron que se avecinaba una cuarta ola, que era cuestión de tiempo, pero no se hizo nada y este es el resultado", se lamenta la joven.

El confinamiento está previsto que dure hasta el 12 de diciembre inclusive, pero podría ampliarse para las personas que no se hayan vacunado. Desde que las vacunas se pusieron a disposición del público en general, ningún país de la Unión Europea se había atrevido a dar el paso. Pero cuando el número de casos se disparó a niveles no vistos desde el inicio de la pandemia, el gobierno del Canciller Alexander Schallenberg se centró inicialmente en los no vacunados, prohibiéndoles la entrada a lugares públicos e imponiendo restricciones de salida. La tasa de vacunación es "vergonzosamente baja" en Austria (66%, frente al 75% de Francia, por ejemplo), criticó en repetidas ocasiones.

