Serbia: Trabajadores vietnamitas esclavizados en una fábrica china

En Serbia, una ONG que lucha contra el tráfico de personas reveló la semana pasada una oscura historia de trabajadores forzados vietnamitas. Al parecer, estos asiáticos fueron contratados por una empresa china en condiciones inhumanas.

Por Laurent Rouy

La presencia de estos trabajadores vietnamitas fue revelada la semana pasada. Estos 500 hombres vivían en contenedores escondidos en un descampado industrial, no lejos de la ciudad de Zrenjanin. Son empleados de la empresa china de neumáticos Linglong, que está construyendo una gran fábrica en Serbia.

Según los testimonios, estos trabajadores fueron reclutados directamente desde Vietnam con la promesa de empleos cualificados y bien remunerados, y acabaron trabajando en una obra 26 días al mes por una miseria. Su empleador, Linglong, les retiró los pasaportes para que no salieran del país, y en los seis meses que llevan en Serbia, al parecer sólo han recibido un sueldo porque, aparentemente, cuando se ausentan un día, se les recorta la paga del mes. Obviamente, todas estas cláusulas son completamente ilegales, y esto es lo que permitió a la ONG alertar a los medios de comunicación.

Esclavitud moderna

Ante el escándalo, la empresa Linglong evacuó a estos trabajadores vietnamitas a un destino desconocido y el último grupo de 90 personas abandonó el campamento el domingo 21 de noviembre. El lugar en el que estaban alojados no contaba con equipos de calefacción, sólo con un generador y dos baños comunales llenos de humedad para 500 personas. No había cocina ni comedor y los trabajadores se veían obligados a cocinar en braseros al aire libre y a comer agachados o de pie entre contenedores

Linglong hizo todo lo posible para impedir el contacto entre periodistas y trabajadores. Los guardias de seguridad se colocaron rápidamente alrededor del campamento y no dejaron pasar a nadie. Hubo incluso casos de intimidación. Entonces, los trabajadores que habían contactado con la ONG en primer lugar perdieron sus empleos. Finalmente, al crecer el escándalo, Linglong decidió poner fin al asunto reubicando a estos empleados vietnamitas y devolviéndoles sus pasaportes. Todo se hizo con la mayor opacidad. Los guardias de seguridad en coches se encargaron de impedir la circulación de los periodistas, mientras las furgonetas llevaban a los trabajadores a un destino desconocido. Se dice que algunos de los vietnamitas se alojan en un hotel de Zrenjanin, pero de nuevo los guardias de seguridad impiden el acceso al establecimiento.

Serbia como lugar de inversión para China

Es importante entender que las inversiones chinas son un maná para Serbia, y que el Presidente Aleksandar Vucic cultiva estrechos lazos con la China de Xi Jinping. La inversión de Linglong asciende a 900 millones de dólares. Para los funcionarios serbios, no era cuestión de ofender a los chinos y mientras el presidente fingía no saber nada, las evacuaciones vaciaron el incidente de toda sustancia. Por ello, el Primer Ministro afirma que las instituciones están haciendo su trabajo, pide que no se politice el caso y sostiene que en Serbia se respeta la legislación laboral.

